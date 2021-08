Mit Bence Boldisz, Attila Tassi und Norbert Michelisz werden auf dem Hungaroring gleich drei Fahrer ihr Heimspiel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) feiern. Doch als der erfolgreichste Rennfahrer des Landes und als „König“ des WTCR 2019 wird Michelisz den Großteil der Fanunterstützung hinter sich haben.

Bevor er mit seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR für das Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse in die Schlacht zieht, beantwortet Michelisz noch ein paar Fragen.



Das WTCR-Rennwochenende in Ungarn steht vor der Tür, wie fühlen Sie sich?



„Der Druck steigt. Zwischen Aragon und dem Hungaroring lag viel Zeit, in der ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was alles passieren könnte. Egal ob Ungarn das erste oder das letzte Rennen des Jahres ist, es ist immer das Speziellste. Ich habe versucht, mich optimal auf dieses Wochenende vorzubereiten. Ich mag diese Strecke sehr gerne und bin hier schon viele Runden gefahren, weshalb ich zuversichtlich bin, dass wir ein gutes Resultat erzielen werden.“



Sie kennen die Strecke, aber wie gut ist Ihr Hyundai Elantra N TCR vorbereitet?



„Wir haben vor der Saison einige Tests absolviert und dabei ordentliche Fortschritte gemacht. Das Gefühl im Auto war am Ende ziemlich gut. Es ist schwierig vorherzusagen, wie sich das Rennwochenende entwickeln wird, aber für mich ist es das Wichtigste, das Gefühl zu haben, vorbereitet zu sein. Und da ich das habe, weshalb ich mich darauf freuen kann.“



Es ist lange her, dass ein Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups auf dem Hungaroring im Sommer stattfand. Welche Auswirkungen werden die erwarteten hohen Temperaturen haben?



„Es wird heißer sein als in den vergangenen Jahren, weshalb man mehr auf die Reifen achten muss. Laut der Statistik ist diese Woche normalerweise eine der heißesten in unserem Land. Falls wir ein normales Wochenende haben sollten, sind 35 oder 37 Grad Celsius nicht ungewöhnlich. Das wiederum würde 50 Grad [Celsius] Asphalttemperatur bedeuten, was für die Autos, die Reifen und die Fahrer eine große Herausforderung bedeutet.“



Bereitet Ihnen die Hitze aus fahrerischer Sicht Sorgen?



„Während eines Rennens bleibt wenig Zeit, darüber nachzudenken, ob es heiß ist oder nicht. Man merkt es höchstens in der In-Lap nach dem Rennen, dass im Auto 60 oder 70 Grad Celsius herrschen. Aber während des Rennens denk ich nicht an die Hitze und wie sehr ich damit zu kämpfen habe. Das Wichtigste ist die Vorbereitung. Ich achte darauf, dass ich vor dem Rennen genug Flüssigkeit in meinen Körper aufnehme, um währenddessen konzentriert bleiben zu können. Man muss auch beachten, dass wir nicht nur 25 oder 30 Minuten während des Rennens im Auto sind, sondern das wir schon eine Weile im Auto sitzen, bevor die Boxengasse geöffnet wird und dann nochmal 15 Minuten in der Startaufstellung. Das sind insgesamt nochmal 25 bis 30 Minuten zusätzlich. Insgesamt verbringen wir also 50 bis 55 Minuten im Auto und das bei Temperaturen zwischen 60 bis 70 Grad Celsius. “



Wie bereiten Sie sich körperlich vor?



„Ich treibe Sport in der Hitze, und zwar so lange, wie ein Rennen dauern würde, um meinen Körper darauf vorzubereiten. Laufen. Radfahren und Wandern sind für mich die Übungen, die mir am meisten helfen.“



Wie sehr wollen Sie an diesem Wochenende gewinnen?



„Ich habe es in Estoril auf das Podium geschafft, aber in Ungarn möchte ich unbedingt gewinnen. Vor heimischem Publikum meinen ersten Saisonsieg zu feiern, wäre etwas ganz Besonderes. Um das zu erreichen, werde ich alles geben.“



Es war nicht der beste Start in die Saison für Sie. Haben Sie das Gefühl, dass Sie unbedingt einen Sieg einfahren müssen?



„Ich denke nicht. Ich versuche immer, das meiste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Auf dem Hungaroring möchte ich schon auf dem Podium stehen und mindestens ein Rennen gewinnen. Das Wichtigste ist die Vorbereitung, Danach kommt es darauf an, im Qualifying die Top 10 zu erreichen. Unsere Möglichkeiten die Poleposition oder einen Sieg einzufahren, hängen davon ab, wir schnell und konkurrenzfähig wir sind. Nach dem Qualifying kann man sich dann einen Plan für die Rennen zurechtlegen. Aber generell möchte ich so viele Punkte wie möglich holen. Die Saison ist noch lang und der Schlüssel zum Erfolg heißt Konstanz. Ich würde zwar gerne in Ungarn gewinnen, aber nur wenn ich dafür nicht zu viel Risiko eingehen muss, denn mein Fokus liegt auf der Gesamtwertung und darauf so viele Punkte wie möglich zu holen.“

