Mehdi Bennani ist in Deutschland etwas gelungen, was er bisher noch nie geschafft hatte: Zum ersten Mal fuhr er eine Poleposition im WTCR ein.

Es war die erste Pole im FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) für den Mann aus dem Team Comtoyou Audi Sport. Mit dieser Runde stellte er am Steuer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS sogar einen neuen WTCR-Rundenrekord auf der Nordschleife auf.



Im Anschluss sagte der Marokkaner: „Es war eine verrückte Runde, wahrscheinlich eine der besten in meinem Leben. Ich hatte aber auch einen sehr guten Teamkollegen vor mir, der mir ordentlich Windschatten spendiert hat. Das Auto scheint auf dieser Strecke sehr konkurrenzfähig zu sein. Die Tests, die Comtoyou auf dieser Strecke durchgeführt hat, scheinen sich ausgezahlt zu haben. Dadurch wussten wir Fahrer, wie wir das Auto einstellen müssen, wo wir pushen können und wo guter Grip herrscht.“



„Ich musste mich also wirklich nur noch ans Steuer setzen, was allerdings auch nicht so leicht war, nachdem ich zwei Jahre lang nicht gefahren bin. Aber ich scheine gut mit dem Auto klarzukommen und die Runde hier hat funktioniert. Dennoch war ich überrascht, mit welchem Speed wir durch die schnellen Kurven gehen konnten. Das Auto scheint mit seiner Aerodynamik in diesen Bereichen sehr gut zu funktionieren. Trotzdem ist man an den schwierigen Streckenabschnitten immer noch am Limit. Es war wirklich die Runde meines Lebens.“

