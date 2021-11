Gilles Magnus sicherte sich beim WTCR-Rennwochenende in Italien den Titel in der WTCR-Trophy-Wertung und baute seinen Vorsprung in der WTCR-Juniorenmeisterschaft weiter aus.

Das erste Rennen beende Magnus als zweiterfolgreichster WTCR-Trophy-Faher hinter Tom Coronel. Im zweiten Rennen war er der erfolgreichste Trophy-Fahrer. In dieser Meisterschaft treten nur unabhängige Rennfahrer an, die ohne direkte finanzielle Unterstützung einer Kundensportmarke antreten. Im zweiten Rennen schaffte es der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS als Gesamtdritter sogar auf das Podium.



„Es ist schön, einen Titel sicher zu haben“, sagte Magnus über seinen Erfolg in der WTCR-Trophy-Wertung. „Wir haben diese Meisterschaft wirklich dominiert und ich kann mir nun die Trophäe auf den Kaminsims stellen. Darüber bin ich wirklich sehr glücklich.“



Der 22-jährige hat auch gute Chancen, zum zweiten Mal in Folge die WTCR-Juniorenmeisterschaft zu gewinnen. Vor dem finalen Rennwochenende in Russland hat der Belgier 22 Punkte Vorsprung auf Luca Engstler aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.

Ad

WTCR JEAN-KARL VERNAY VERLIERT NACH EINER STRAFE WEITER AN BODEN IN DER MEITERSCHAFT VOR 2 STUNDEN

WTCR DIE STIMMEN DER TOP 3 DES ZWEITEN RENNENS IN ITALIEN VOR 3 STUNDEN