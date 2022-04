Nachdem der Honda Civic Type R TCR, der auch im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zum Einsatz kommt, im März seinen 50. großen Titel eingefahren hat, hat er nun einen weiteren Meilenstein erreicht – insgesamt haben nun 125 verschiedene Fahrer in diesem Auto einen Sieg erzielt.

Der Jubiläumssiegerin ist Paula Rocca, die am vergangenen Wochenende einen souveränen Sieg bei der Coppa Italia Turismo in Mugello einfuhr.



Dabei startete die Absolventin der MM Motorsport Academy im zweiten Rennen in Mugello von der Poleposition und wurde im anschließenden 25-minütigen Rennen zu keiner Zeit richtig gefordert.



Für sie war es nicht nur der erste Sieg in dieser Rennserie, sondern auch der erste im Jahr 2022 für MM Motorsport, eines der erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Civic Type R TCR.



Am Samstag hatte sich Roca als Fünfte qualifiziert und das Rennen auf Platz vier beendet.



Im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) haben bereits fünf verschiede Fahrer ein Rennen in einem Honda Civic Type R TCR gewonnen. Dazu zählen nicht nur der zweifache "König" des WTCR, Yann Ehrlacher, sondern auch Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro und Attila Tassi. Die neue Saison beginnt vom 07. bis 08. Mai mit dem Rennwochenende in Frankreich.

