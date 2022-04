Luke King, der im vergangenen Jahr Vierter in der TCR Australien wurde, möchte zukünftig im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) antreten.

Im Gespräch mit Auto Action hat der Fahrer eines Audi RS 3 LMS nun verraten, dass er im Laufe der Saison in den WTCR einsteigen möchte."Der WTCR ist ein heißer Kandidat. Ich versuche, die Dinge so zu organisieren, dass wir entweder in der zweiten Jahreshälfte mit einem guten Deal einsteigen, oder dass wir zumindest an ein paar einzigartigen Rennwochenenden teilnehmen."Sollte Kings Plan aufgehen, wird er in die Fußstapfen von Dylan O'Keeffe treten, der bisher der einzige Australier im WTCR war. Als Wildcard-Fahrer belegte er beim WTCR-Rennwochenende in Belgin 2020 auf dem Circuit Zolder die Plätze 13 und zwölf."Das Niveau in Australien ist sehr hoch", erklärte King Auto Action . "Dadurch haben wir einen guten Maßstab und wissen, dass wir auch im WTCR antreten können."Laut dem WTCR-Reglement dürfen Wildcard-Fahrer an ausgewählten Rennwochenenden teilnehmen. Auch wenn sie keine Punkte für die Gesamtwertung erzielen dürfen, ist es ihnen ab 2022 gestattet, Zähler für die WTCR-Trophy-Wertung einzufahren.Bild: TCR Australien/Jack Martin