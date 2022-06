Die elsässischen Rennfahrer Yann Ehrlacher und Yvan Muller, die zusammen sechs FIA Tourenwagen-Weltmeistertitel errungen haben, haben gemeinsam mit den örtlichen Behörden und den Veranstaltern den Startschuss für das erste WTCR-Rennen vom Elsass (6./7. August in Anneau du Rhin) gegeben.

Der 25-jährige Yann Ehrlacher und sein legendärer Onkel Yvan Muller (52) treten im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) für Cyan Racing Lynk & Co. an. Die von Discovery Sports Events mit Sitz in Paris geförderte Rennserie kommt in diesem Sommer zum ersten Mal ins Elsass, um zwei Rennen zu veranstalten. Das WTCR-Wochenende im Elsass findet am 6./7. August statt und wird in mehr als 185 Ländern live übertragen und von den Automarken Audi, Cupra, Honda, Hyundai und Lynk & Camp; Co über ihre Kundenrennabteilungen bestritten.

Ehrlacher, dessen Mutter Cathy die Schwester von Yvan Muller ist und selbst eine erfolgreiche Rennfahrerin war, ist der Sohn des ehemaligen Profifußballers Yves Ehrlacher. Yann hat in den vergangenen beiden Jahren den WTCR-Titel gewonnen und wird daher bei seinen Heimrennen im August als König des WTCR an den Start gehen.

"Yvan und ich sind wirklich stolz darauf, das Elsass zu vertreten. Hier ein Rennen zu haben, ist einfach unglaublich", sagt Ehrlacher und weiter: "Das ist auch gut für die Fans, denn diese Region war schon immer rennsportbegeistert. Wir hatten in der Vergangenheit die Rallye-Weltmeisterschaft mit Sébastien Loeb. Aber die Fans haben darauf gewartet, dass etwas auf hohem Niveau zurückkommt. Jetzt haben sie es. Es wird eine großartige Veranstaltung und auch die Strecke ist wirklich gut. Es gibt eine lange Gerade, schnelle und langsame Kurven und eine schnelle Schikane. Es wird ziemlich knifflig, eine gute Runde zu fahren, aber es wird sicherlich ein richtig gutes und enges Rennen, das den Fans gefallen wird."

Ehrlacher testete Anfang des Jahres in Anneau du Rhin und sagt über das "seltsame" Gefühl, das er dabei hatte: "Es war wirklich seltsam, in meinem Haus aufzuwachen und die Leute, mit denen ich normalerweise weit weg von zu Hause arbeite, nur 20 Minuten die Straße hinunter zu sehen. Ich bin es nicht gewohnt, mein Team nur 20 Minuten von meinem Schulort entfernt anzutreffen. An einem Montagmorgen vor ungefähr fünf Jahren wachte ich zur gleichen Zeit auf, um zur Schule zu gehen und eine Prüfung zu schreiben. Ich hatte damals den gleichen Weg zu einer Rennstrecke wie ein professioneller Rennfahrer."

Muller, der den Rekord für die meisten Rennsiege und Titel in der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) hält, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben, wenigstens einmal in unserer Karriere vor vielen Menschen aus unserer Region zu fahren. Das wird wahrscheinlich etwas mehr Druck erzeugen, denn es werden viele Leute da sein. Es wird also kein einfaches Wochenende, aber wir werden versuchen, gut abzuschneiden. Ich habe die WRC-Veranstaltung im Elsass mitgemacht, aber das ist nicht vergleichbar. Die Rallye-WM ist nicht meine Kategorie, ich war dort fast nur als Tourist unterwegs. Hier aber bin ich ein WTCR-Fahrer und in den Tourenwagen habe ich meine Titel errungen. Also wird es anders sein als in der WRC. Die Strecke ist recht interessant, aber sie ist knifflig und verleitet zu Fahrfehlern."

Jean-Baptiste Ley, WTCR-Direktor des Veranstalters Discovery Sports Events, sagt: "Der heutige Startschuss ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den WTCR in die Region Grand Est in Frankreich zu bringen, ein wichtiges Zentrum der Automobilherstellung mit einer langen Geschichte im Motorsport- und Automobilsektor. Mit Yann und Yvan in der Startaufstellung können wir sicher sein, dass wir viel Unterstützung aus der Heimat bekommen. Die Fans, die nach Anneau du Rhin kommen und die Rennen weltweit im Fernsehen verfolgen, werden jede Menge Action zu sehen bekommen."



Anlässlich der Eröffnungsfeier, an der auch die Direktoren von Anneau du Rhin, Caroline Bugatti und François Rinaldi, teilnahmen, stellte Joshua Reibel, der Generaldirektor der Rennstrecke, den vorläufigen Zeitplan der Veranstaltung vor und erläuterte die unterschiedlichen Aktivitäten, die am 5. August auf der Rennstrecke und in Mülhausen stattfinden. Dazu gehören eine Ausstellung von WTCR-Fahrzeugen und eine Autogrammstunde in der Stadt. Zudem können die Fans eine Vorführung historischer Bugatti-Fahrzeuge und des 1.001 PS starken Bugatti Veyron bestaunen. Zu den weiteren Attraktionen gehören ein historisches Formel-1-Autos, das auf der Rennstrecke seine Runden dreht, eine Militärparade und viele andere Aktivitäten.



Der vorläufige Zeitplan für das WTCR-Rennen im Elsass:

Samstag, 6. August 09:30-10:15 Uhr: 1. Freies Training 12:30-13:00 Uhr: 2. Freies Training 15:00-15:20 Uhr: Qualifying Q1 15:25-15:35 Uhr: Qualifying Q2 15:45-16:00 Uhr: Qualifying Q3

Sonntag, 7. August 12:15 Uhr: Rennen 1 (30 Minuten + 1 Runde) 16:15 Uhr: Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde)

Kurzporträt Anneau du Rhin Anneau du Rhin wurde 1996 eröffnet und bietet eine 3,621 Kilometer lange Strecke, die vom Circuit Paul Ricard inspiriert wurde. Die Start/Ziel-Gerade ist 1.050 Meter lang und die malerische Lage im Wald bietet eine spektakuläre Kulisse. Die Strecke liegt zwischen den Städten Colmar und Mülhausen und verfügt über eine gute Verkehrsanbindung und zahlreiche Unterkünfte. Die Region Grand Est ist nicht nur die Heimat von Anneau du Rhin, sondern auch der Sportwagenmarke Bugatti und eines PSA-Konzerns. Von den 35.000 Arbeitsplätzen in der Region sind alle 35.000 in der Automobilindustrie angesiedelt. Caroline Bugatti, die Enkelin von Ettore Bugatti, ist Mitglied des Vorstands von Anneau du Rhin. Der neunmalige FIA Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb sowie die mehrmaligen FIA Tourenwagen-Weltmeister Yann Ehrlacher und Yvan Muller wurden alle im Elsass geboren und sind dort aufgewachsen.

