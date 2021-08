Debütant Philipp Eng ist zum „König des Wochenendes“ in Kopenhagen gekrönt worden, nachdem er zusammen mit Teamkollege Luca Filippi in einem spannenden Finale einen Doppelsieg für das Romeo-Ferraris-Team eingefahren hatte.

Der Österreicher, der die Giulia ETCR zuvor nur einmal gefahren war, gewann das DHL-Super-Finale B und wurde damit zum dritten Sieger im dritten Event der PURE-ETCR-Rennserie 2021.



Eng widmete diesen Sieg Aldo Cerruti, einem der Hauptinitiatoren des Romeo-Ferraris-Projekts. Cerruti war in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren verstorben.



Ständig wiederkehrende Regenschauer machten es für die Fahrer und Ingenieure schwierig, das optimale Set-up herauszuarbeiten.



Mit seinem unerwarteten Sieg im DHL-Super-Finale A wurde Filippi zum Mann, den es zu schlagen galt. Mattias Ekström, der lange Zeit das Rennen angeführt hatte, krachte kurz vor dem Ende in die Mauer, wodurch sich Filippi in seiner Giulia ETCR mit einem beherzten Manöver über die Randsteine in der letzten Schikane die Führung sicherte.



Als er die Gelegenheit zum Überholen sah, nutzte er die komplette ihm zur Verfügung stehende elektrische Leistung von 300 kW, um in die immer enger werdende Lücke reinzustechen. Dabei streifte er sowohl Ekströms CUPRA als auch die Leitplanke und holte sich sensationell den Sieg mit 0,118 Sekunden Vorsprung.



Der zweite Platz von Ekström bedeutet, dass der Abstand zwischen ihm und WTCR-Sieger Jean-Karl Vernay wieder bei 24 Punkten liegt – genauso wie vor dem Rennwochenende in Dänemark. Die anderen beiden WTCR-Fahrer, Mikel Azcona und Jordi Gené, fuhren im DHL-Super-Finale B auf das Podium. Dank diesem Ergebnis finden sich nun drei Fahrzeuge aus dem Team CUPRA X Zengő Motorsport auf den ersten vier Plätzen in der Meisterschaft wieder.



Deutlich schlechter lief es für die Fahrer aus dem Team Hyundai Motorsport N. Nachdem sie am Samstag noch beide Pools angeführt hatten, mussten sie sich am Sonntag mit einem dritten Platz von Vernay im DHL-Super-Finale A zufriedengeben.



Tom Chilton hatte im DHL-Super-Finale B ebenfalls kein Glück. Während er auf dem zweiten Platz lag, fing er sich beim Überfahren eines Gullydeckels einen Reifenschaden ein. Dadurch rückte Augusto Farfus auf den fünften Platz vor, nachdem er beim Start aus der zweiten Reihe ein paar Positionen verloren hatte.



Diese spannenden und chaotischen Rennen bildeten einen würdigen Abschluss des historischen Grand Prix' in Kopenhagen, bei dem die PURE-ETCR-Rennserie Schlüsselrolle spielte.



Wie passend: Vor neun Monaten war die PURE-ETCR-Rennserie auf dem berühmten Radhuspladsen in Kopenhagen offiziell vorgestellt worden. Kopenhagen will bis 2025 die weltweit erste CO2-neutrale Hauptstadt sein. PURE-ETCR als erste rein elektrische und markenübergreifende Tourenwagenserie wiederum trägt ihr vorletztes Rennwochenende der Saison 2021 in zwei Wochen auf dem Hungaroring nahe Budapest aus – parallel zum WTCR.

