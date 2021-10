Luca Engstler macht zwei „falsche Entscheidungen“ dafür verantwortlich, dass er beim Qualifying in der Tschechischen Republik am Freitag nicht über Q1 hinauskam.

Dabei ist Luca Engstler der einzige WTCR-Fahrer in dieser Saison, der bereits Erfahrungen auf dem Autodrom Most in einem TCR-Auto unter Rennbedingungen gesammelt hat. Dennoch reichte es im Qualifying nur für Platz 18. Allerdings lagen zwischen ihm und Polesitter Mikel Azcona nur 0,7 Sekunden.



„Es war ein harter Tag“, sagte der 21-jährige Deutsche. „Das Auto hatte die Pace für die Top 10, aber wir haben leider zwei falsche Entscheidungen getroffen. Als erstes haben wir die erste Runde nicht beendet und lieber einen neuen Satz reifen aufgezogen, als die rote Flagge herauskam. Im nächsten Versuch kühlte die Temperatur der Hinterreifen zu stark ab. Hier hätten wir das Auto so abstimmen müssen, dass es stabiler auf der Hinterachse ist. Aus diesem Grund wurde der letzte und einzige Run durch die zu niedrigen Temperaturen in den Hinterreifen zerstört.“



Der Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing fügte hinzu: „Ich bin sehr frustriert. Aber im WTCR hat man keine Chance, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt abliefern kann. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Rennen und wollen in Pau wieder angreifen.“

