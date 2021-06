In der Juniorenwertung des FIA WTCR liegt Luca Engstler nach dem Saisonauftakt, dem WTCR-Rennen von Deutschland, an der Spitze.

Luca Engstler führt die Juniorenwertung im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) nach der ersten Saisonstation 2021, dem WTCR-Rennen von Deutschland auf der Nürburgring-Nordschleife, knapp an. Im zweiten von zwei Rennen auf der 25,378 Kilometer langen Rennstrecke entschied der 21-Jährige am 5. Juni im Goodyear-bereiften Hyundai Elantra N TCR die Wertung für sich. Da aber Gilles Magnus in Rennen 1 die Lorbeeren erntete, trennen die beiden Nachwuchsrennfahrer vor dem WTCR-Rennen von Portugal auf dem Circuito do Estoril (25. bis 27. Juni) nur zwei Punkte.



"Es war schwierig, auf der Nordschleife alles zusammenzubekommen", sagte Engstler nach seinem zweiten Platz in Rennen 2 hinter Teamkollege Jean-Karl Vernay. "Ich habe von der ersten bis zur letzten Runde attackiert. Ich wollte den Sieg. Um ehrlich zu sein, habe ich das Auto mit meiner Unerfahrenheit wohl ein bisschen überfahren. Für einen Doppelerfolg hat es für uns trotzdem gereicht."



Für Engstler war der Podestplatz im Gesamtergebnis des Rennens die mit Abstand beste Platzierung seiner noch jungen WTCR-Karriere. Dafür lobte der Bayer auch die Arbeit seines Arbeitgebers, des Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



"Ein großes Dankeschön an das Team und an Hyundai für das tolle Auto an diesem Wochenende", so Engstler. "Ich glaube, [der Renntag] war definitiv ein Glücksspiel und wir haben an der richtigen Stelle gezockt. Wir haben voll auf Trockenheit gesetzt. Ich glaube, wenn es ein paar Regentropfen gegeben hätte, wären wir sicherlich weit hinten gelandet. Weil wir aber auf eine komplette Trockenabstimmung gesetzt haben, waren wir am Ende so weit vorne."



Mit Blick auf die kommenden Veranstaltungen fügte Engstler hinzu: "Wir kommen jetzt auf Strecken, auf denen ich noch nie gefahren bin. Ich will einfach weiter hart arbeiten und den Schwung beibehalten. Ich genieße es einfach, ein Fahrer zu sein, der sich auf Rennen vorbereitet und das werde ich auch weiterhin tun."



Obwohl er in den Rennen mit Engstlers Leistungen mithalten konnte, liegt Magnus vom Comtoyou Team Audi Sport in der Juniorenwertung zwei Punkte hinter Engstler zurück, weil er im Qualifying weniger Punkte eingefahren hat. Dennoch war es auch für den für den 21-jährigen Belgier ein starkes Wochenende in Deutschland.



"Der Start im ersten Rennen war gut und die ersten Runden waren ganz okay", sagte Magnus, der vom RACB National Team unterstützt wird. "Ich lag auf P12 [von P14 in der Startaufstellung] und alles lief gut, bis ich eine Berührung hatte. Es war ein Rennzwischenfall, der mir aber den Windschatten zum Vordermann komplett genommen hat. Von da an war das Auto sehr schwer zu fahren. Ich verlor drei Positionen und kam auf P15 ins Ziel. Das war eine Enttäuschung."



"Rennen 2 war eigentlich richtig gut", so Magnus weiter, "wieder P14, ein guter Start, gute erste Runden, ein sauberes Überholmanöver gegen [Tiago] Monteiro und am Ende P9. Das war nicht schlecht und die Jungs haben einen perfekten Job gemacht. Auf einer so schwierigen Strecke bin ich unterm Strich doch recht zufrieden damit, wie es gelaufen ist."



Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competitión) und Jessica Bäckman (Target Competition Hyundai Elantra N TCR) belegten in beiden Rennen die Plätze drei und vier in der Juniorenwertung des FIA WTCR.



Rookie-Titel wird für 2021 in Junior-Titel umbenannt

Beginnend mit der laufenden Saison wird der Rookie-Titel im FIA WTCR umbenannt in den Junior-Titel im FIA WTCR. Damit soll die Teilnahme junger Fahrer weiter gefördert werden.Um teilnahmeberechtigt zu sein, dürfen die Fahrer am 1. Januar 2021 maximal 24 Jahre alt gewesen sein und dürfen vor 2019 noch an keinem Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups oder der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) teilgenommen haben. Die um den Junior-Titel kämpfenden Fahrer erhalten ihre Punkte auch für die WTCR-Gesamtwertung, wobei das Punktesystem in beiden Wertungen identisch ist.

