Luca Engstler hat eine einfache Lösung für seine Probleme im Qualifying beim WTCR-Rennwochenende in Spanien: Einfach noch härter arbeiten als bisher.

Hyundai-Pilot Engstler, der jüngste Fahrer im Feld des FIA-Tourenwagen-Weltcup WTCR, ist für seine hohe Arbeitsmoral bekannt. Am vergangenen Wochenende verpasste er im Motorland Aragon im Qualifying aber dennoch die Top 10 und musste in beiden Rennen von Platz zwölf starten.



Obwohl er beide Rennen in den Punkterängen beendete - Platz 13 in Rennen 1 und Platz acht in Rennen 2 - war der 20-jährige Deutsche im Anschluss alles andere als glücklich.



"Ich möchte ordentlich analysieren, was im Qualifying passiert ist", sagte Engstler, der im vergangenen Monat beim WTCR-Rennwochenende in Deutschland im zweiten Rennen hinter Teamkollege Jean-Karl Vernay sein erstes Podiumsresultat im WTCR erzielt hatte. "Ich habe den Speed, das hat man im Rennen gesehen. Aber wenn man weit hinten startet, ist es schwierig, sich durchs Feld zu kämpfen. Denn im WTCR fährt man gegen die besten Tourenwagen-Fahrer. Wir haben mein Qualifying auf jeden Fall vermasselt. Deshalb will ich mir genau anschauen, was da passiert ist. Als Team müssen wir es einfach besser machen."



Engstlers Vater Franz, Teamchef der Siegermannschaft Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, ergänzt: "Als Team haben wir gemischte Gefühle. Einerseits haben wir unser Ziel erreicht und im Kampf um die Team-Krone Boden gutgemacht. Aber wir waren am Wochenende nicht so konstant, wie wir es uns gewünscht hätten. Es ist uns zwar gelungen, die Führung von Jean-Karl in der Fahrerwertung zu verteidigen, aber wir müssen daran arbeiten, unsere Performance im Qualifying zu verbessern. Wir wissen, dass der Hyundai Elantra N TCR ein Siegerauto ist, aber als Team müssen wir sicherstellen, dass sowohl Jean-Karl als auch Luca in der Lage sind, um Siege zu kämpfen."

