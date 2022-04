Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) startet am kommenden Wochenende auf dem Stadtkurs von Pau – der Heimatstadt von Éric Cayrolle. Grund genug für ihn, als Wildcard-Fahrer nach über zehn Jahren Abstinenz wieder an einem Rennwochenende einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Beim Saisonauftakt in Frankreich wird Cayrolle einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS unter dem Banner von Elite motorsport pilotieren.



In den letzten Jahren hat sich der 59-jährige eher im GT-Sport einen Namen gemacht, aber im Mai 2009 war er im zweiten Rennen auf dem Circuit de Pau-Ville der erfolgreichste WTCC-Trophy-Fahrer. Dabei holte er sogar einen WM-Punkt und das obwohl er das Auto in der vorletzten Runde crashte. Er löste damit eine rote Flagge aus, wodurch das Rennen vorzeitig abgebrochen wurde.



2009 war auch das letzte Mal, dass die Stadt im Südwesten Frankreichs ein Rennwochenende einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft ausrichtete. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die Rückkehr des WTCR, der im Rahmen des Pau Motors Festival vom 7. bis 8. Mai dort seinen Saisonauftakt feiert.



"Ich lebe in Pau, es ist meine Lieblingsstrecke und es wird das 29. Mal sein, dass ich an einem Rennen hier teilnehme", sagte Cayrolle. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Rennen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft von 2009, das ich als erfolgreichster Privatfahrer abschloss, ohne die Ziellinie zu überqueren"



Der dreifache französische Supertourisme-Champion Cayrolle ist bereits in diversen Motorsport-Kategorien unterwegs gewesen. Er kann auf die zwei Jahre in der Tourenwagen-Europameisterschaft sowie auf Erfahrungen aus der Formel Renault und der Formel 3 zurückgreifen. Anschließend ging es für ihn in die französische GT-Meisterschaft, die er 2021 für die Ultimate Cup Series verließ, in der er das letzte Rennen auf dem Circuito do Estoril in Portugal gewann. Der WTCR, der 2018 aus dem WTCC hervorging, ist für Cayrolle allerdings Neuland.



"Die Konkurrenz im WTCR ist sehr stark und ich bin seit 20 Jahren nicht mehr mit Frontantrieb gefahren. Es wird ziemlich schwierig werden, sich darauf anzupassen", sagte er. "Ich habe mir kein wirkliches Ziel gesetzt, ich will einfach nur Spaß haben."



Für das WTCR-Rennwochenende in Frankreich ist Cayrolle als Wildcard-Fahrer angemeldet. Dadurch ist er nicht berechtigt, Punkte einzufahren. Allerdings darf er an der Podiumszeremonie teilnehmen, wenn er das Rennen unter den Top 3 beendet oder wenn er unter den drei bestplatziertesten WTCR-Trophy-Fahrern landet, die ohne die finanzielle Unterstützung eines Herstellers auskommen müssen. Die Grundlage dafür ist eine Regeländerung, die mit dieser Saison in Kraft tritt und besagt, dass Wilcard-Fahrer ab sofort berechtigt sind, Punkte für die WTCR-Trophy-Meisterschaft zu sammeln.



"Ich fahre nur dieses Rennwochenende als Wildcard-Fahrer. Aber ich bin nach Vallelunga gekommen, um das Auto zu testen", sagte Cayrolle. "Dort habe ich 50 Runden absolviert und ein gewisses Verständnis für das Auto bekommen. Zum Glück kenne ich die Strecke in Pau, denn auf einem Stadtkurs gibt es keinen Platz für Fehler."



Bild: DPPI

Ad

WTCR IM GESPRÄCH MIT NORBERT MICHELISZ VOR EINEM TAG

WTCR DAS OFFIZIELLE STARTERFELD ZEIGT: DEM WTCR STEHT DIE ENGSTE SAISON SEINER GESCHICHTE BEVOR VOR EINEM TAG