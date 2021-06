Die Rückkehr des Hyundai-Piloten Gabriele Tarquini nach Estoril für die Runden drei und vier des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) wird Erinnerungen an seine Zeit in der Formel 1 wachrufen.

Tarquini versuchte vier Mal beim Großen Preis von Portugal zu starten. Dreimal schaffte er es nicht in die Startaufstellung, aber 1988 startete er in seinem Coloni-Ford auf P26 und kam auf P11 ins Ziel.



"Obwohl Estoril neu im WTCR-Kalender ist, bin ich dort vor vielen Jahren in verschiedenen Serien gefahren - allerdings hat sich die Strecke seit meiner Formel-1-Zeit verändert", sagte der Italiener. "Ich mag diese Strecke, es ist eine Strecke im alten Stil mit sehr breiten Randsteinen und schnellen Kurven. Es ist schade, dass wir in diesem Jahr nicht nach Vila Real zurückkehren können, woran ich viele schöne Erinnerungen habe, aber ich bin sehr glücklich, wieder in Portugal zu sein. Ich hoffe, dass unser Auto die guten Dinge, die wir auf der Nordschleife des Nürburgrings gezeigt haben, bestätigen kann und dass wir an diesem Wochenende um Podiumsplätze kämpfen können."



Tarquini startet beim WTCR-Rennen von Portugal, nachdem er Anfang des Monats in Deutschland ein vielversprechendes Debüt mit dem brandneuen, von Goodyear ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR gegeben hat. Im Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ist Tarquini der Stallgefährte von Norbert Michelisz, einem weiteren ehemaligen WTCR-Titelträger.

WTCR SO LÄUFT DAS WTCR-WOCHENENDE IN PORTUGAL AB VOR EINER STUNDE

WTCR WER STARTET BEI DEN WTCR-RENNEN VON PORTUGAL? VOR EINER STUNDE