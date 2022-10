Die Formel 1 fährt am Wochenende zum ersten Mal seit 2019 wieder in Suzuka. Wir blicken zurück auf fünf denkwürdige Momente des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf der japanischen Grand-Prix-Strecke.

5: Kristofferssons "kleiner Schubser" bringt Sieg für Sebastien Loeb RacingNach seinem Sieg in Rennen 3 des WTCR-Rennens von Japan 2019 wurde Johan Kristoffersson zu seinem Überholmanöver im Kampf um die Führung gegen Honda-Pilot Tiago Monteiro befragt. Der Vorfall ereignete sich in Kurve 2, nachdem der Portugiese den von der Pole-Position gestarteten Schweden überholt hatte. "Der Start war nicht optimal und Tiago zog vorbei, aber ich setzte mich in Kurve 2 innen neben ihn - ein guter Rallycross-Move. Es gab etwas Kontakt. Ich habe ihn an der Tür berührt, aber es war nur ein kleiner Schubser", sagte Kristoffersson, der für die Saison 2019 als zweimaliger FIA Rallycross-Weltmeister in den FIA Tourenwagen-Weltcup gewechselt war und für Sebastien Loeb Racing antrat.

4: Tarquini sorgt vor 42.500 Zuschauern für WTCR-TitelshowdownGabriele Tarquini sorgte in Rennen 3 des WTCR-Rennens von Japan 2018 mit seinem fünften Saisonsieg für einen denkwürdigen Showdown um den Titel in der ersten Saison in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups. Der Fahrer des BRC Racing Teams mit Hyundai-Power erbte den ersten Platz, als der Sieger auf der Strecke - Kevin Ceccon - eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt, weil nicht alle vier Räder seines Autos in der Startbox für die Pole-Position standen (siehe Eintrag Nummer 2). Tarquini verließ Japan mit 39 Punkten Vorsprung auf Yvan Muller. Die beiden Tourenwagen-Legenden gehörten zu den sieben Fahrern, die beim Saisonfinale in Macau um den Titel kämpften. "Ich hatte einen fantastischen Start in Rennen 2 und einen noch besseren in Rennen 3. Das war der Schlüssel zu meinem Erfolg", sagte Tarquini und weiter: "Es tut mir sehr leid für Kevin, denn er war hier der Schnellste, uneinholbar für alle. Aber leider hat er seine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen."

3: Guerrieri schreibt im Honda-"Traktor" Suzuka-GeschichteHonda-Pilot Esteban Guerrieri bezeichnete den Sieg in Rennen 1 des WTCR-Rennens von Japan 2019 als "einen meiner besten Siege", nachdem er sich für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport wieder an die Spitze der Gesamtwertung gesetzt hatte. Frederic Vervisch vom Comtoyou Team Audi Sport hatte Guerrieri auf der Außenseite der Kurven 1 und 2 den ersten Platz streitig gemacht, wodurch der von der Pole-Position gestartete Teamkollege des Belgiers - Niels Langeveld - auf der Innenbahn in Führung ging. Doch der Niederländer machte in der letzten Kurve der zweiten Runde einen Fehler, der es Guerrieri ermöglichte, eine Führung zu übernehmen. "Es war ein intensives Rennen", sagte Guerrieri und weiter: "Die Audis waren leichter und schneller auf der Geraden. Nach dem Start berührte ich die Räder von Vervisch, aber der Honda ist so robust wie ein Traktor! Langeveld stach innen rein und übernahm die Führung, machte dann aber einen Fehler. Von da an hatte ich das Tempo, um das Rennen zu kontrollieren. In Suzuka zu gewinnen, auf, einer der geschichtsträchtigen Rennstrecken, auf der ich als Kind immer Rennen gesehen haben, das bedeutet mir alles."

2: Ceccon: "Leute, springt auf die Mauer, damit ich euch sehen kann"Kevin Ceccon gelang in Suzuka der Durchbruch, als er in Rennen 1 des WTCR-Rennens von Japan 2018 triumphierte. Der Italiener, der einen Alfa Romeo Giulietta TCR von Romeo Ferraris fuhr, startete als Zweiter, überholte aber Aurelien Comte am Ende der zweiten Runde bei der Anfahrt zur Schikane. Während zweier Safety-Car-Phasen behielt der damals 25-Jährige die Nerven und fuhr zum Sieg. Zwei Kurven vor dem Ziel funkte er sein Team an, um sicherzustellen, dass es seinen bedeutenden Sieg gebührend feiern würde. "Das Einzige, was ich anders gemacht habe als in irgend einem anderen Rennen, das war, dass ich vor der letzten Kurve das Team anfunkte und sagte: 'Leute, springt auf die Mauer, damit ich euch sehen kann'", sagte Ceccon.

1: Monteiro gibt in Suzuka nach 415 Tagen Pause sein ComebackTiago Monteiro kehrte am 26. Oktober 2018 in Suzuka heldenhaft - und äußerst emotional - in den Rennsport zurück, nachdem er sich zuvor 415 Tage lang von schweren Kopf- und Halsverletzungen erholt hatte. Zugezogen hatte sich der Portugiese die Verleztungen bei einem Unfall bei Testfahrten und sie hätten seine Karriere um ein Haar beendet. Aber in spannungsgeladenen Szenen beim WTCR-Rennen von Japan bildeten die Fahrer eine Ehrengarde in der Boxengasse von Suzuka. Anschließend sahen sie zu, wie Monteiro zum 1. Freien Training auf die Strecke ging, bevor sie ihm auf den 5,807 Kilometer langen Kurs folgten. Monteiro, der damals einen Honda Civic Type R TCR für Boutsen Ginion Racing fuhr, sagte in einer Live-Übertragung: "Ich versuche, mich auf das Training zu konzentrieren, aber es gibt eine Menge Emotionen. Ich habe Tränen in den Augen. Ich wurde von der gesamten WTCR-Familie auf unglaubliche Art und Weise emfpangen. Ich habe so lange davon geträumt. Jetzt ist es Wirklichkeit. Das ist der Grund, warum ich diesen Sport und diese Rennserie so liebe." Im Rennen in Suzuka belegte Monteiro P11 und stand 12 Monate später wieder auf dem Podium.

Alle WTCR-Sieger in Suzuka:

2018:Rennen 1: Kevin Ceccon

Rennen 2: Rob Huff

Rennen 3: Gabriele Tarquini

2019:Rennen 1: Esteban Guerrieri

Rennen 2: Norbert Michelisz

Rennen 3: Johan Kristoffersson

