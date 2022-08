Belgien feiert an diesem Wochenende den ersten Teil eines epischen FIA-Weltmeisterschafts-Doppelpacks: Die zweite zur WRC zählende Rallye Ypern findet vor dem Formel-1-Grand-Prix des Landes in sieben Tagen statt.

2020 war Belgien Schauplatz der ersten Runde des WTCR - FIA World Touring Car Cup. Hier ist eine kurze Erinnerung an die Ereignisse.

Néstor Girolami und Yann Ehrlacher triumphierten in den beiden Rennen für die von Honda angetriebenen Teams ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und Cyan Racing Lynk & Co, als die WTCR Saison 2020 - die durch die COVID-19-Pandemie verzögert wurde - eröffnet wurde.

Ehrlacher feierte nicht nur einen Rennsieg, sondern verließ Belgien auch als Goodyear #FollowTheLeader, weil er in der Gesamtwertung die Nase vorn hatte. Heimkehrer Gilles Magnus erzielte bei seinem WTCR Debüt einen Doppelsieg als Rookie.

Magnus, der mit Unterstützung des RACB National Team, einem Talentförderprogramm des belgischen Motorsportverbands, antrat, führte die WTCR Trophy Wertung in Rennen 2 an, nachdem sein Comtoyou Audi Teamkollege Tom Coronel dies in Rennen 1 ebenfalls geschafft hatte.

Discovery Sports Events (damals Eurosport Events) nutzte das Zolder-Wochenende, um seine #Race2Care-Kampagne zu starten, die im Kampf gegen COVID-19 helfen sollte. Der WTCR Promoter unterstützte damit die #PurposeDriven-Bewegung der FIA, die sich für eine Rückkehr zum Rennsport mit einem klaren Ziel einsetzte. DSE verpflichtete sich, für jeden Kilometer, den jeder Fahrer während der gesamten Saison in jedem Qualifying und Rennen im Jahr 2020 zurücklegt, einen Euro zu spenden, mit dem Ziel, durch zusätzliche Spenden von Fahrern, anderen Mitgliedern der WTCR Gemeinschaft und Teilhabern 100.000 Euro zu sammeln.

Das WTCR Rennen von Belgien markierte auch den Beginn des exklusiven WTCR Reifenlieferantenvertrags von Goodyear, bei dem alle Teams den Slick-Rennreifen Goodyear Eagle F1 SuperSport verwendeten. Die Fahrer profitierten von einer extrem konstanten Reifenmischung und konnten bis zum Ende jedes Rennens, die bei warmen und trockenen Bedingungen stattfanden, Gas geben.

In den beiden Rennen fuhren Thed Björk und Attila Tassi zusammen mit Girolami in Rennen 1 auf das Podium, wobei der 21-jährige Tassi zum ersten Mal in der WTCR unter den ersten Drei landete. Yvan Muller wurde in Rennen 2 Zweiter hinter seinem Neffen Ehrlacher. WTCR Neuling Santiago Urrutia komplettierte die ersten drei Plätze in einem Lynk & Co angetriebenen und von Cyan eingesetzten 1-2-3, nachdem ein technisches Problem Magnus verlangsamt hatte.

Nathanaël Berthon startete das zweite Rennen von der DHL Pole Position, wurde aber für einen Frühstart bestraft. Die Aufholjagd des Franzosen brachte ihm zum ersten Mal die TAG Heuer Best Lap Trophy ein.

