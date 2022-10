Jessica Bäckman, die erste Frau, die im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) Punkte erzielt hatte, hatte auch am vergangenen Sonntag beim Saisonfinale der TCR Deutschland in Hockenheim allen Grund zur Freude.

Vier Rennwochenenden vor dem Ende der Saison wechselte die 25-jährige Schwedin zum Team Comtoyou Racing und an das Steuer eines Audis. Dennoch konnte sie mit einem zweiten Platz im entscheidenden Rennen die Vizemeisterschaft klar machen. Dabei lag sie am Ende zwei Punkte vor Szymon Ładniak, der in Hockenheim am Steuer eines Honda Civic Type R TCR einen Doppelsieg für das von LIQUI MOLY gesponserte Engstler-Team einfuhr.



Ihre ersten Punkte im WTCR erzielte Bäckman dank eines 14. Platzes im Juni 2021 beim zweiten Rennen auf der Nordschleife des Nürburgringes in Deutschland. Dadurch trug sie sich als erste Frau, die im WTCR Punkte erzielte in die Geschichtsbücher ein.



Bild: ADAC Motorsport

