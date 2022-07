Esteban Guerrrieri erlebte bei der Rückkehr des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) nach Vila Real am vergangenen Wochenende gleich eine doppelte Enttäuschung.

Guerrieri, der mit zehn Rennsiegen nach wie vor den Rekord für die meisten WTCR-Siege hält, schaffte es in beiden Rennen im Norden Portugals nicht ins Ziel.



Im ersten Rennen befand er sich in einem Zweikampf als er mit seinem Honda Civic Type R TCR in der Schikane, bestehend aus den Kurven 11 und 12, ziemlich hart über den Randstein fuhr. Dabei war der Winkel so ungünstig, dass sofort ein Teil der Hinterradaufhängung brach und Guerrieri gezwungen war, das Rennen abzubrechen.



Auch im zweiten Rennen gab es für Guerrieri nichts zu holen, wie er selbst erklärte: „Es war leider ein Wochenende zum Vergessen. Nachdem ich im ersten Rennen beim Überholen über den Randstein geholpert war, musste ich das Rennen aufgrund einer gebrochenen Spurstange beenden. Ich traf denn Randstein hinten links einfach aus dem falschen Winkel – ziemlich unglücklich.“



„Im zweiten Rennen versuchte ich an Tiago [Monteiro] vorbeizugehen, der in der Kurve zuvor die Mauer getroffen hatte. Daraufhin konnte er nicht nach links lenken, wodurch er mich einfach in die Leitplanke drückte. Ich wollte sowieso nicht in der Mitte des Feldes starten, denn dort passieren die meisten Zwischenfälle. Stadtkurse verzeihen einen nichts. Wir hätten im Qualifying einfach einen besseren Job machen müssen. In Vallelunga werden wir er erneut versuchen.“

