Esteban Guerrieri hat seinem Rivalen aus dem Tourenwagen-Weltcup (WTCR), Gilles Magnus, verraten, dass die Teilnahme am von TotalEnergies präsentierten 24 Stunden von Spa Ähnlichkeiten mit einem Scalextric-Rennen hat.

Magnus wird das 24 Runden in einem Audi R8 LMS für das Team Saintéloc Junior bestreiten. Seine Teamkollegen dabei sind César Gazeau und Aurélien Panis sowie Nicolas Baert, der Sohn des Besitzers des WTCR-Teams Comtoyou Racing, Jean-Michel Bart.



Guerrieri selbst ist 2018 in einem Honda NSX in der GT3-Kategorie in Spa angetreten. Zu seinem Team gehörte der ehemalige Formel-1-Rennsieger Riccardo Patrese.



Als beide Fahrer in der Pressekonferenz für das Rennwochenende in Italien am vergangenen Freitag saßen, gab Guerrieri Magnus einen Ratschlag: „Es macht sehr viel Spaß, vor allem in der Nacht. Die Temperaturen sind dann kühler und das Auto ist ein bisschen zickiger. Es ist, als würde man Scalextric fahren. Aber wenn man einen Weg findet, genug Pace aufzubauen, ist es wirklich cool. In der GT3-Kategorie gehen alle ein ähnliches Tempo und der Verkehr ist auch nicht so schlimm, sodass man einen guten Rhythmus aufbauen kann.“



Der Belgier selbst, der am vergangenen Wochenende das zweite Rennen in Italien gewann, kommentierte seine Teilnahme an den 24 Stunden in Spaß-Francorchamps wie folgt: „Das ist schon lange ein Traum für mich, nicht nur weil es in meiner Heimat stattfindet, sondern weil es auch die 24 Stunden von Spa sind. Dieses Rennen würde jeder Fahrer gerne gewinnen. Dank meines Vertrages mit Audi Sport bekomme ich diese Gelegenheit und werde alles versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber ich werde es auch in vollen Zügen genießen.“

