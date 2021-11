Esteban Guerrieri wird weiterhin um die Krone des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 kämpfen.

Der Mann aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport beendete das WTCR-Rennwochenende in Italien mit 37 Punkten Rückstand auf den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



Doch beim Saisonfinale auf dem Sotschi Autodrom werden noch 60 Punkte zu vergeben. Aus diesem Grund gibt Guerrieri die Hoffnung noch nicht, die Meisterschaft zum ersten Mal zu gewinnen.



„Wenn man trotz eines unterlegenen Autos ein Podiumsplatz holt und im Titelkampf bleibt, muss man von einem gelungenen Tag sprechen“, sagte der Argentinier. „Nachdem ich die Führung übernommen hatte, wusste ich, dass das Rennen schwierig werden würde. Die Art und Weise wie mein Kontrahent mich überholt hat, war sehr unsauber. Er schiebt mich in der letzten Kurve von hinten an, sodass ich auf das Gras gekommen bin und drängt mich dann noch weiter ab. Dennoch ist Platz drei ein gutes Ergebnis. Im zweiten Rennen haben wir dem sechsten Rang den Schaden in Grenzen gehalten. Wir reisen zwar mit einem kleinen Abstand nach Russland, aber vorbei ist es noch lange nicht. Ich bin jetzt etwas ausgelaugt und werde mich in jetzt erstmal entspannen und die Batterien für das letzte Rennwochenende aufladen.“

Ad

WTCR GABRILE TARQUINI KÄMPFT SICH BEIM ERSTEN TEIL SEINER ABSCHIEDSTOUR IM WTCR DURCHS FELD VOR EINER STUNDE

WTCR YANN EHRLACHER BAUT SEINEN MEISTERSCHAFTSVORSPRUNG AUS UND TRÄGT WEITERHIN BLAU VOR EINEM TAG