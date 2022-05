Nach seinem kleinen Unfall im ersten Freien Training in Deutschland hat Esteban Guerrieri nun bestätigt, dass sein "voller Fokus nun auf dem zweiten Freien Training liegt".

Der zehnfache Rennsieger des WTCR aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport erlebte in seinem Honda Civic Type R TCR eine frustrierende erste Trainingseinheit, an deren Ende er auf Platz 16 geführt wurde.



"Wir wollten für den zweiten Lauf etwas anderes ausprobieren", sagte der Argentinier, der im FP1 einen Reifenschaden erlitten hatte. "Als ich im Adenauer Wald ankam, brach auf einmal das Heck aus. Mehr ist eigentlich nicht passiert. Jetzt liegt unser voller Fokus auf dem zweiten Freien Training."



Die Schäden an Guerrieris Honda waren marginal. Für das zweite Freie Training musste nur ein Karosseriesplitter repariert und die vordere Stoßstange getauscht werden.



Das zweite Freie Training auf der 25,378 Kilometer lagen Nordschleife beginnt um 19:00 Uhr.

