Esteban Guerrieri möchte bei den morgigen Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR „das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausholen.“

Nachdem er im Qualifying Neunter wurde, wird er das erste Rennen auf dem Adria International Raceway in seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Honda Civic Type R TCR in der ersten Startreihe beginnen.



Der Argentinier glaubt weiter an seine Chancen den Titel zu gewinnen, obwohl er gestern keine Chance auf die Poleposition hatte. Doch dank des Reverse-Grids in Rennen 1 ist noch alles möglich.



„Wir müssen das als ein positives Resultat betrachten, wodurch wir in der Lage sind, morgen aus unseren Möglichkeiten das Maximum herauszuholen. Deshalb möchte ich mich beim gesamten Team für ihren Einsatz bedanken“, sagte der Fahrer aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. „Unser Ziel war es in die Top 10 zu kommen und das haben wir erreicht. Deswegen war es aus meiner Sicht ein gelungener Tag. Wir haben damit gerechnet, dass die Spitzenreiter schneller sein werden als wir. Aus diesem Grund versuchen wir aus dem Reverse-Grid-Rennen so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.“

