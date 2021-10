Esteban Guerrieri wird bis zum Ende der letzten Runde des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) alles geben.

Der Argentinier wurde in den beiden Rennen beim WTCR-Wochenende in Frankreich Vierter und Siebter. Damit beträgt sein Rückstand vor dem Rennwochenende in Italien auf den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher 22 Punkte.



„Wir sind beide Rennen zu Ende gefahren, was angesichts der harten Zweikämpfe keine Selbstverständlichkeit war. Uns ist es gelungen, wertvolle Punkte einzufahren, wodurch der Abstand zum Meisterschaftsführenden mehr oder weniger gleichgeblieben ist. Dabei hatten wir an diesem Wochenende das langsamere Auto“, sagte der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda Civic Type R TCR aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. „Im zweiten Rennen hatte ein Auto vor uns ein Problem, wodurch das Feld zusammengedrückt wurde. Im Anschluss wurde ich von mehreren Fahrern überholt, was unser Ergebnis ein wenig verzerrt hat. In den letzten Runden hatte ich dann keine Chance, das wieder auszugleichen. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, denn das Auto hat durchgehalten. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgerade der Saison und werden bis zum Ende kämpfen.“

