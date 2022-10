Die FIA wird ihre World Touring Car-Kategorie im Hinblick auf eine künftige Änderung des Formats ihres wichtigsten Wettbewerbs für Tourenwagen mit Verbrennungsmotor einer eingehenden Prüfung unterziehen.

Der Weltverband des Motorsports hat seit 2005 jedes Jahr einen Weltmeistertitel vergeben, zunächst bis 2017 mit der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC), dann mit dem FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR, der seit 2018 als Multi-Event-Serie unter Verwendung des technischen Reglements der TCR-Kategorie ausgetragen wird.



Das Jahr 2022 wird jedoch die fünfte und letzte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR in seinem derzeitigen Format sein, wobei eine eventuelle Weiterentwicklung des Wettbewerbs zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert und angekündigt wird. Der FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR wird 2023 in unveränderter Form fortgesetzt.



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagenkommission, sagte:"Wir müssen herausfinden und bewerten, was die beste und nachhaltigste Zukunft für hochkarätige Tourenwagenrennen im Rahmen des FIA-Portfolios ist. Unser Ziel wäre es, einen Weltmeistertitel für konventionell angetriebene Tourenwagen zu erhalten und sicherzustellen, dass der Wettbewerb stark und prestigeträchtig ist. Im Laufe der Geschichte des Tourenwagen-Rennsports gab es verschiedene Formate, bei denen die Titel entweder in einer Serie oder bei einer einzelnen Veranstaltung vergeben wurden. Derzeit prüfen wir alle Möglichkeiten, wobei wir vor allem sicherstellen wollen, dass jeder Wettbewerb eine stabile Basis hat, auf der er langfristig gedeihen kann. Mit der TCR verfügen wir über ein bewährtes technisches Reglement, in dem eine Vielzahl von Automarken vertreten ist und mehr als 1000 Fahrzeuge weltweit an Rennen teilnehmen. Daher ist es unsere Absicht, diese Plattform auch in Zukunft beizubehalten."

