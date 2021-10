Tom Coronel wird an diesem Wochenende keine Zeit haben, sich auszuruhen. Für den Niederländer werden die Läufe neun und zehn des diesjährigen Tourenwagen-Weltcups (WTCR) besonders anstrengend.

Genau wie Mikel Azcona absolviert Coronel an diesem Wochenende einen „Doppelstart“ der besonderen Sorte.



Nach dem Qualifying am Freitagnachmittag auf dem Autodrom Most wird Coronel mit seinem Wohnmobil nach Prag fahren, um von dort aus in der Nacht zum Samstag nach Barcelona zu fliegen. Dort wird er am Finale der TCR Europa teilnehmen.



Anschließend fliegt er von Barcelona nach Berlin, um rechtzeitig für die beiden WTCR-Rennen am Sonntagnachmittag auf dem Autodrom Most zurückzukehren.



„Ich fliege zurück, um an den Rennen in Most teilnehmen zu können“, sagte der Pilot aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport. „Ich werde nicht nur im Rennwagen viele Kilometer absolvieren. Aber der Rennsport ist sehr wichtig für mich und wenn mich jemand ruft, bin ich immer da.“



Mikel Azcona kämpft mit Franco Girolami, dem jüngeren Bruder von Néstor Girolami aus dem WTCR-Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport um den Titel in der TCR Europa.

WTCR Der Ablauf des Wochenendes VOR 2 STUNDEN

WTCR JORDI GENÉ VERPASST DAS WTCR-WOCHENENDE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK AUS PERSÖNLICHEN GRÜNDEN VOR 2 STUNDEN