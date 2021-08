Der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Jean-Karl Vernay blickt im Vorfeld des WTCR-Rennwochenendes in Ungarn auf seine bisherigen Leistungen auf dem Hungaroring zurück.

Vernay, der einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR pilotiert, führt die Meisterschaftswertung des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) nach sechs spannenden Rennen mit acht Punkten Vorsprung an.



Der WTCR gastiert seit 2018 auf dem Hungaroring und mit ihm auch Jean-Karl Vernay. Der Franzose feierte im vergangenen Jahr sogar einen Podestplatz.



„Ich mag diese Strecke sehr. Hier muss man geschmeidig bleiben und immer den Speed mitnehmen“, sagte der Star des Teams Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. „Ich war hier immer schnell, weshalb ich optimistisch in das Rennwochenende gehe. Wir möchten an unsere guten Resultate anknüpfen und wichtige Punkte einfahren. Im Qualifying werde ich mein Bestes geben. Allerdings wissen wir nicht, wo die anderen stehen. Vielleicht wäre es clever im Qualifying Zehnter zu werden, und sich so eine gute Ausgangsposition für das Reverse-Grid-Rennen zu sichern.“

