Tiago Monteiro steht nach seinem Auftaktsieg in Deutschland bei seinem Heimspiel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) mitten im WM-Kampf. Vor dem Rennwochenende auf dem Circuito do Estoril hat sich der Honda-Pilot von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport einigen Fragen gestellt.

Du hattest einen brillanten Saisonstart auf dem Nürburgring und liegst auf Platz zwei der Gesamtwertung. Keine schlechte Ausgangsposition für dein Heimrennen …

"Es ist definitiv eine sehr gute Position, um in die Saison zu starten. Es ist besser, so zu beginnen. Wir hatten auf der Nordschleife eine gute Leistung, dort waren wir immer stark. Es ist gut, das zu bestätigen und sich sogar noch zu verbessern, also werde ich diesen Sieg und diese Punkte mitnehmen. Jetzt starten wir auf traditionelleren Rennstrecken und wir werden sehen, wo jeder steht. Es ist ein Ort, den ich kenne, aber ich bin hier noch nicht so oft gefahren. Ich habe eine Menge Events und Track Days gemacht, aber mein letztes Rennen war 2009. Ich mag die Strecke, sie ist ziemlich technisch, sehr abwechslungsreich und bei der Hitze wird es interessant sein, zu sehen, wo wir stehen. Wir sind sehr motiviert, hier eine gute Show abzuliefern. Es ist natürlich toll, wieder zuhause zu sein, leider ohne Publikum, aber so ist es nun mal. Wir werden versuchen, den Zuschauern eine gute Show zu liefern und die Meisterschaft so fortzusetzen, wie wir sie begonnen haben."

Du bist für gewöhnlich sehr stark in Portugal. Liegt das an deiner Streckenkenntnis oder an deiner schieren Motivation, zuhause zu gewinnen?

"Eigentlich nichts von alledem. Ich denke, die Motivation ist stark, aber ich versuche, überall stark zu sein, ob in China oder Deutschland oder wo auch immer. Wir sind Profis und wir wollen überall Leistung bringen. Ich denke, das Wichtigste war, dass wir in Vila Real stark waren, weil unser Auto auf Straßenkursen sehr stark war. Wenn man sich Vila Real, Macau, Marrakesch zum Beispiel anschaut, waren wir immer stark, und ich mag Straßenrennen. Es ist ein Vorteil für uns, auf diesen rauen Strecken mit den hohen Randsteinen zu fahren. Aber abgesehen davon habe ich auch in Estoril und in Portimão gewonnen, also hilft die Streckenkenntnis vielleicht ein bisschen. Aber wenn man sich die Konkurrenten anschaut, waren sie alle schon oft hier und wir kennen die Strecke alle sehr gut, also denke ich, dass es eine Kombination aus all dem ist."

Haben die Upgrades, die während des Winters an das Auto kamen, wie erwartet funktioniert?

"Ja, definitiv. Wir haben den gesamten Winter gearbeitet und versucht, das Auto zu verbessern. Wir haben das älteste Auto in der Startaufstellung, weshalb wir hart gearbeitet haben, um so viel wie möglich zu entwickeln, und die Verbesserungen waren bisher sehr gut. Wie ich schon sagte, die Nordschleife ist eine untypische Strecke und wir freuen uns darauf, zu sehen, wo wir auf normaleren Rennstrecken stehen."

Wie wird sich das Wetter auf dich und das Auto an diesem Wochenende auswirken?

"Natürlich werden die Reifen, die Fahrer und auch ein bisschen die Mechaniker leiden. Wenn es so heiß ist, hat jeder zu kämpfen. Die Köpfe werden heißer, jeder wird ein bisschen müder und es können Fehler passieren, sowohl von einem Mechaniker, einem Fahrer oder es tritt ein mechanisches Problem auf, und das passiert leichter, wenn alles sehr heiß wird. Das kann einen Einfluss haben, aber es ist für alle eine ähnliche Situation und wir müssen den bestmöglichen Job machen, besser als die Anderen."

Hast du das Gefühl, dass du, wenn du ein starkes Wochenende hast, der beste Honda-Fahrer für den Titelkampf sein könntest?

"Auf jeden Fall. Natürlich, das ist mein Ziel. Wir beginnen alle mit einer weißen Weste am Anfang der Saison und wir wissen, dass die ersten paar Rennen sehr wichtig für den Status in den Teams sind. Wir wissen, dass dies eine Fahrerserie ist, aber wir müssen auch für die Marke arbeiten, und wenn man die Position der Fahrer innerhalb des Teams hat, ist es logisch, dass jeder daran arbeitet, das zu unterstützen. Ich möchte diese Position auf jeden Fall beibehalten und weitermachen. Das ist definitiv mein Ziel."

Mit Dank an Fábio Mendes, AutoSport

