Frédéric Vervisch gewinnt beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Italien zum zweiten Mal in Folge die Tag-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde. Der Belgier pilotiert einen Audi Sport RS 3 LMS für das Team Comtoyou DHL Audi.

Vervisch fuhr im zweiten Rennen eine Rundenzeit von 1:51.459 Minuten. Damit unterbot er die schnellste Runde seines Audi-Kollegen Tom Coronel, der im ersten Rennen auf dem Weg zu seinem besten Saisonergebnis eine 1:51.969 Minuten fuhr.



Nach Platz sechs im ersten Rennen wurde Vervisch Zweiter in Rennen 2. Damit liegt er nun vor dem Rennwochenende in Russland auf dem zweiten Platz in der Meisterschaft. Sein Rückstand auf den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher beträgt 35 Punkte. Der Franzose gewann das zweite Rennen auf dem Adria International Raceway.

