Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou Audi Sport möchte im Qualifying beim WTCR-Rennwochenende in Italien eine starke Leistung zeigen.

Der Fahrer eines Audi RS 3 LMS hat seit seiner Polepositon beim WTCR-Rennwochenende in Spanien nicht mehr in das Q3-Shootout geschafft. Das möchte der Belgier in dieser Woche beim ersten Besuch des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Adria International Raceway ändern.



„Es ist wirklich wichtig, dass wir schneller im Qualifying werden“, sagte Vervisch, der mit seinem Sieg im ersten Rennen in Frankreich der erste Fahrer war, der 2021 mehr als ein WTCR-Rennen gewonnen hat.

