Am 01. Februar wird das chinesische Neujahr gefeiert. Grund genug, einen Blick auf fünf atemberaubende Momente des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zu werfen, die in China stattfanden.

5: Shedden’s Sternstunde



Gordon Shedden trat in der Saison 2018 als mehrfacher britischer Tourenwagenmeister im WTCR an. Was folgte war ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, bei dem der Audi-Pilot seinen einzigen Saisonsieg in den Straßen von Wuhan einfuhr.



4: Der Beginn einer chinesischen Erfolgsgeschichte



Mit seinem Sieg im dritten Rennen beim WTCR-Rennwochenende in Marokko 2019 schrieb Thed Björk Geschichte. Der Schwede gewann in einem Lynk & Co 03 TCR und sicherte damit den ersten Erfolg eines chinesischen Autobauers in einem internationalen von der FIA ausgerichteten Rennen. Seitdem fuhr die Marke 17 weitere Rennsiege ein, darunter einen Doppelsieg von Yvan Muller im Ningbo International Speedpark 2019.



3: König Yann



Nachdem Cyan Racing Lynk & Co bereits 2019 die Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gewonnen hatte, krönte sich ihr Fahrer Yann Ehrlacher 2020 zum „König“ des WTCR indem er die Fahrermeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) für sich entschied - einen Erfolg, den er 2021 direkt wiederholte. Damit ist Ehrlacher der erste Fahrer, der diesen Titel zweimal gewinnen konnte.



2: Mehdi’s Comeback



Nachdem Mehdi Bennani 2018 in Vila Real einen schweren Unfall hatte, meldete er sich später in der Saison mit einem ersten WTCR-Sieg beim Rennwochenende in Wuhan eindrucksvoll zurück. Denn der Fahrer eines Golf GTI TCR aus dem Team Sébastien Loeb Racing überquerte die Ziellinie nur 0,4 Sekunden vor Aurélien Comte. Dabei lieferten sich die beiden in der letzten Runde einen intensiven Zweikampf, wodurch Nathanaël Berthon noch einmal herankam und aus dem Duell und einen Dreikampf machte.



1: Ma’s Magie



Ma Qing Hua (abgebildet) erzielte 2018 beim Rennwochenende in Wuhan als erster Chinese Punkte im WTCR. Doch dabei sollte es nicht bleiben. In der folgenden Saison feierte er beim Rennwochenende in der Slowakei in einem Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR einen dominanten ersten WTCR-Sieg.

