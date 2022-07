Seit Einführung des Tourenwagen-Weltcups WTCR im Jahr 2018 hat es einige erinnerungswürdige Momente gegeben, bei denen das Land Italien im Fokus stand. Hier eine Auswahl von FIAWTCR.com im Vorfeld des Rennens von Italien im Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

Tarquini zähmt sein Baby...

Gabriele Tarquini schrieb im Jahr 2018 in Marrakesch Geschichte, als er das erste Rennen des Hyundai i30 N TCR gewann (im Bild). Er bezeichnete ihn als sein "Baby", nachdem er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Boliden gespielt hatte.



...und entscheidet den Titel-Showdown in Macau für sich

Der erste Titel im WTCR wurde in einem packenden Finalrennen zwischen Tarquini und Yvan Muller entschieden. Tarquini setzte sich mit drei Punkten Vorsprung durch.



Ceccon bestellt Team zum Jubeln ein

Kevin Ceccon gab sein WTCR-Debüt Mitte 2018 als absoluter Tourenwagen-Noname auf einem Alfa Romeo Giulietta TCR von Romeo Ferraris. Bevor das Jahr zu Ende war, trug er sich in Suzuka in die Siegerlisten ein. Er übernahm die Führung und behielt auch bei den Restarts nach zwei Safety-Car-Phasen die Nerven. Zwei Kurven vor Schluss funkte er sein Team an, um sicherzustellen, dass alle in Position sind, um den ersten rein italienischen Sieg im WTCR zu feiern.



Baldans Traum wird wahr

Im vergangenen November beschrieb Nicola Baldan (Target Competition) die Teilnahme im WTCR bei seinem Heimrennen auf dem Adria International Raceway als "unglaublich, unvergesslich" und einen "wahrgewordenen Traum". Er fuhr zweimal unter die Top 20 des Gesamtklasssmenets und holte ein Podium in der WTCR Trophy im zweiten Rennen.



Italienische Legenden in der ersten WTCR-Saison

Gabriele Tarquini war nicht die einzige italienische Tourenwagen-Legende im Feld, als der WTCR im Jahr 2018 erstmals startete. Fabrizio Giovanardi und Gianni Morbidelli fuhren im von Michela Cerruti betreuten Team Mulsanne und zeigten ihre Klasse in den harten Kämpfen des WTCR.



Tickets für das WTCR Rennen von Italien und Race IT, die nächste Station des FIA ETCR E-Tourenwagen Weltcups, gibt es unter diesem Link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fia-etcr-fia-wtcr-vallelunga-race-of-italy-347133093427

