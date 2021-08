Norbert Michelisz ist der Meinung, dass es für einen Rennfahrer nichts Schöneres gibt, als zu Hause vor den eigenen Fans anzutreten.

Neben ihm werden noch zwei weitere ungarische Piloten vom 20. bis 22. August am Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 auf dem Hungaroring teilnehmen.Dank der Lockerung der COVID-19-Schutzmaßnahmen in Ungarn dürfen Fans an die Rennstrecke nahe Budapest zurückkehren, weshalb sich Michelisz auf ein sensationelles Wochenende freut. Dann wird er wieder hinter dem Steuer seines mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR Platz nehmen und für das Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse um Punkte kämpfen.„Vor leeren Tribünen zu fahren, war wirklich nicht so schön wie in den Jahren zuvor“, sagte Michelisz über das Wochenende im vergangenen Jahr, welches hinter geschlossenen Türen stattfand. „Wieder vor den Fans zu fahren, ist das Beste, was es für wie mich gibt. Nichts könnte sich ein Rennfahrer mehr wünschen, als mit diesem Umfeld auf einem so hohen Niveau zu fahren und im Auto die Stimmung der Fans zu spüren.“ HIER finden Sie alle Ticketinformationen für das WTCR-Rennwochenende in Ungarn.