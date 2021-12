Für die Geely Group Motorsport, die Hersteller des Lynk & Co 03 TCR, war 2021 das bisher erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte.

Das Unternehmen gewann in diesem Jahr sechs Titel, darunter auch die Fahrer – und Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Dabei erzielten die Kundenteams insgesamt 20 Rennsiege und 50 Podiumsplätze.



Neben den Titelgewinnen mit Yann Ehrlacher und Cyan Racing im WTCR war der Lynk & Co 03 TCR auch das Siegerauto in der TCR Asien. Dort wurde Jason Zhang vor seinem Teamkollegen Ma Qing Hua Fahrermeister. Die Mannschaft von Teamwork Motorsport, für die beide Fahrer fahren, sicherte sich zusätzlich mit zehn Siegen und 21 Podiumsplätzen den Titel für das beste neue Team in der TCR Asien.



Doch der Lynk & Co war auch in der TCR Südamerika erfolgreich. Obwohl das Team PMO Motorsport erst mitten in der Saison eingestiegen war, konnte die Mannschaft in diesem Jahr noch fünf Siege und zehn Podestplätze feiern. Auch der beste unabhängige Fahrer der TCR Südamerika, Mattias Andersson, trat in einem Lynk & Co 03 TCR an. Der Fahrer aus dem Team MA:GP erzielte einen Sieg und kam weitere fünfmal au das Podium.



Doch der mit Abstand größte Erfolg war das Abschneiden im WTCR. Yann Ehrlacher und Santiago Urrutia entschieden in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR jeweils zwei Rennen für sich und mit Thed Björk und Yvan Muller standen auch die beiden anderen Fahrer des Öfteren auf dem Podium. Am Ende der Saison 2021 kann Lynk & Co 14 Podestplätze im WTCR vorweisen.



„Wir freuen uns, dass unsere Kunden das Potenzial des Lynk & Co 03 TCR voll ausschöpfen und im Jahr 2021 auf Rennstrecken in Asien, Europa und Südamerika beeindruckende Ergebnisse erzielt haben“, sagte Alexander Murdzevski Schedvin, Leiter von Geely Group Motorsport.



Laut Ron Hartvelt, dem Leiter der Kundensportabteilung, möchte die Geely Group Motorsport im Jahr 2022 das Motorsportprogramm weiter ausweiten und noch mehr Erfolge einfahren.

Ad

WTCR HONDA IST DIE FÜHRENDE TCR-KUNDENSPORTMARKE IM JAHR 2021 VOR EINEM TAG

WTCR TOYOTA SCHREIBT MIT SEINEM ERSTEN TCR-FAHRZEUG GESCHICHTE GESTERN AM 10:06