Rob Huff gab zu, dass mehr als Platz 13 im Qualifying auf dem Circuit de Pau-Ville nach der kaum vorhandenen Saisonvorbereitung nicht möglich gewesen wäre.

Da er und Dániel Nagy die Verträge mit Zengő Motorsport erst sehr spät unterzeichnet hatten, blieb ihnen kaum Zeit, sich ordentlich auf die Saison vorzubereiten.



"Ich bin mit dem Qualifying ziemlich zufrieden", sagte der Tourenwagenweltmeister von 2012. "Wir haben im Vergleich zu den freien Trainings einen großen Sprung nach vorne gemacht und ich hatte das Gefühl, alles aus dem Auto herauszuholen."



"Ich bin direkt am Anfang eine sehr gute Runde gefahren und lag ziemlich früh auf Platz 3, wodurch wir uns ein bisschen Hoffnung gemacht haben. Aber mit dem zweiten Reifensatz kam ich in den Verkehr, auf dem dritten Satz konnte ich meine Zeit verbessern und auf dem vierten waren wir nur eine halbe Zehntel schneller. Doch das Auto war am Limit und selbst wenn man am Limit ist, versucht man in einigen Kurven noch etwas schneller zu fahren, wodurch man aber am Ende eher drei Zehntel verliert und dann ist die Runde schon ruiniert."



"Wir haben das Beste daraus gemacht und sind auf Platz 13, obwohl wir vor zwei Wochen noch nicht wussten, dass wir hier sein würden. Die anderen hatten 20 Testtage und ich nur einen, von daher ist das Ergebnis wirklich gut."



Huff startet Rennen 1 von Platz 13. Sein Teamkollege Nagy geht von Rang 17 ins Rennen.

