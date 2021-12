Santiago Urrutia hat verraten, dass sein Teamkollege Thed Björk, ihn zu einem noch besseren Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gemacht hat.

Der Uruguayer erzielte in dieser WTCR-Saison zwei Siege und schloss die Fahrermeisterschaft auf Rang fünf ab. Damit verbesserte er sich im Vergleich zu seiner Debütsaison 2020 um einen Platz.



Dabei bezeichnete Urrutia den 41-jährigen Björk, der 2017 Tourenwagenweltmeister geworden war, als eine Vaterfigur innerhalb des schwedischen Teams.



„Innerhalb des Teams ist er wie ein Vater für mich“, sagte der 25-jährige Urrutia. „Selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, hat er immer ein Lächeln auf den Lippen und versucht mir zu helfen. Es ist schön, ihn als Teamkollegen zu haben.“



Auf seine Erfolge angesprochen, die er in dieser Saison am Steuer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR erzielt hat, sagte Urrutia: „Mit Platz fünf habe ich in diesem Jahr eine Position besser abgeschlossen als in der vergangenen Saison. Wir lernen also immer weiter dazu. Mein Fokus liegt jetzt ganz auf 2022.“



Momentan bereitet sich der Uruguayer auf die letzten Rennläufe der TCR Südamerika vor, die am kommenden Wochenende auf dem Autódromo de Concepción del Uruguay ausgetragen werden.

