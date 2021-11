Yann Ehrlacher reist zum finalen Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Russland mit einem Meisterschaftsvorsprung von 36 Punkten. Dennoch sieht der Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co den Titelgewinn als noch nicht gesichert an.

Denn in Russland werden noch 60 Punkte vergeben und Yann Ehrlacher ist noch nie auf dem Sotschi Autodrom gefahren. Deswegen hält der Franzose seine Titelverteidigung noch lange nicht für garantiert.



„Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht viel [über das Sotschi Autodrom]“, sagte Ehrlacher nach seinem Sieg im zweiten Rennen in Italien. „Ich weiß, dass die Strecke eine lange Gerade und schnelle Kurven hat. Unser Hauptproblem wird die Gerade sein. Dort sind die anderen stärker als wir, aber unserem Auto kommen die schnellen Kurven entgegen.“



„Ich war bereits im letzten Jahr in dieser Position. Ich weiß jetzt also besser, wie ich mit den Dingen umgehen muss. Ich bin zuversichtlich und will immer noch die Poleposition holen und Rennen gewinnen. Meine Gedanken werden erst in den letzten fünf Runden um den Titel kreisen.“



Das von VTB präsentierte Rennwochenende von Russland findet vom 26. bis 28. November statt.

