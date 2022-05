Gabriel Rizzo, Teamchef der WTCR-Topmannschaft BRC Hyundai N Squadra Corse hat erklärt, dass sein Team von Anfang seine "Titelambitionen" im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zeigen werde. Gleichzeitig sollen seine Fahrer aber auch wenn nötig auf Nummer sicher gehen.

Dabei geht das italienische Team mit einer neuen Fahrerpaarung in die Saison 2022: Der Spanier Mikel Azcona nimmt den Platz der Tourenwagen-Legende Gabriele Tarquini neben dem ungarischen Spitzenpiloten Norbert Michelisz ein. Beide werden in dieser Saison einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR pilotieren.



Kurz vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende in Frankreich hat Rizzo für Aufsehen gesorgt: "Wir freuen uns darauf, die Rennen zu gewinnen", erklärte der Italiener. "Unser Ziel ist von Anfang an um den Titel mitzufahren. Doch gleich zu Beginn wartet mit Pau eine echte Herausforderung auf Fahrer. Dort schnell zu sein und nicht in der Mauer zu landen, ist extrem schwierig. Die Strecke verzeiht keine Fehler."



"Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr heißt Konstanz. Doch wir sind zuversichtlich, dass wir nach der Saisonvorbereitung mit dem Hyundai Elantra N TCR ein starkes Gesamtpaket haben."



"Mit Norbert und Mikel am Steuer, sind wir in der Lage, um Siege zu kämpfen und den Fans einige tolle Zweikämpfe bieten zu können."

Ad

WTCR IM GESPRÄCH MIT ESTEBAN GUERRIERI VOR EINER STUNDE

WTCR TOM CORONEL STEHT BEREITS VOR DEM WTCR-SAISONSTART AUF DEM PODIUM GESTERN AM 08:43