Gabriele Rizzo, Teamchef von BRC Hyundai N Squadra Corse, hat kur vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) die Bedeutung von Teamarbeit hervorgehoben.

Das italienische Spitzenteam beendete das Rennwochenende im Elsass Anfang des Monats mit einer Führung von 57 Punkten. Nun wollen sie zum ersten Mal die Teamwertung des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gewinnen.



Gleichzeitig führt ihr Fahrer, Mikel Azcona, die Fahrerwertung mit 35 Punkten an, ein weiterer Beweis dafür, wie erfolgreich das Team bisher im Jahr 2022 gearbeitet hat



Aus diesem Grund nutze Rizzo die Gelegenheit nach dem Rennwochenende im Elsass, um die Bemühungen aller Teammitglieder und Organisationen zu loben, die für den Erfolg in dieser WTCR-Saison verantwortlich sind.



„Wir gehen jetzt in die Sommerpause und freuen uns auf lang ersehnte Tage der Erholung. Doch zuvor möchte ich mich besonders bei den Menschen bedanken, die nicht hier sind, aber einen entscheidenden Beitrag zum derzeitigen Erfolg leisten“, sagte Rizzo. „Das betrifft die Mitarbeiter von Hyundai Motorsport Customer Racing, die uns unglaublich helfen, unser Top-Management, aber auch die anderen Kollegen in unserem Unternehmen, die uns mit ihrer Kompetenz und Leidenschaft begleiten und unterstützen. Das und unsere Arbeit an der Strecke machen diese Ergebnisse erst möglich.“

