Gabriele Rizzo, Teamchef der Mannschaft BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, möchte in den nächsten Wochen alles dafür tun, um in der zweiten Saisonhälfte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) „stärker zurückzukommen“.

Das Topteam gewann mit Gabriele Tarquini und Norbert Michelisz 2018 sowie 2019 die Fahrermeisterschaft. Doch davon sind die beiden Hyundai-Piloten in dieser Saison bisher weit entfernt: Nach acht Rennen liegt Tarquini auf Platz 13 und Michelisz auf Platz 14.



„Wir haben beim in Ungarn nicht die Ergebnisse erzielt, die wir erwartet hatten“, sagte Rizzo. „Nun werden wir die Pause bis zum nächsten Rennwochenende dafür nutzen, das Auto zu verbessern und weiter zu pushen. Es sind noch acht Rennen zu fahren und es werden noch viele Punkte vergeben. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sondern müssen die Ärmel hochkrempeln und kämpfen, um in der zweiten Saisonhälfte stärker zurückzukommen.“



Der WTCR wird vom 8. bis 10. Oktober mit dem Rennwochenende in der Tschechien Republik auf dem Autodrom Most fortgesetzt.

WTCR PERFEKTES TIMING: DER AUDI RS 3 LMS FEIERT SEINEN DEBÜTSIEG IM WTCR KURZ VOR DER MARKTEINFÜHRUNG GESTERN AM 12:33

WTCR LYNK & CO: NEUES, VOM WTCR-ERFOLG INSPIRIERTES STRASSENAUTO 30/08/2021 AM 11:35