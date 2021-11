Gabriele Tarquini hat in seinem vorletzten Wochenende als Vollzeit-Rennfahrer bewiesen, dass er noch nicht bereit ist, den Fuß vom Gas zu nehmen.

In seinem Heimatland Italien wurden auf dem Adria International Raceway die Läufe 13 und 14 des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) ausgetragen.



Nachdem er im ersten Rennen Neunter geworden war, kämpfte sich der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse in Rennen 2 von Startplatz zwölf auf Rang fünf vor. Dabei zeigte er seinen treuen Fans eine typische „Tarquini-Attacke.“



„Es war ein gutes Rennen“, sagte der 59-jährige. „Die Schuld für das gestrige Qualifying liegt bei, denn das Auto ist großartig und hätte ein besseres Ergebnis verdient gehabt. Ich wollte also heute eine Top-Leistung abliefern. Beim Start hatte ich Glück, dass ich in keine Kollision verwickelt wurde. Dann hatte ich eine gute Pace und konnte einige starke Überholmanöver setzten. Die Leute sind aus dem Süden und dem Norden des Landes gekommen, um mich bei meinem letzten Rennen in Italien zu sehen. Darauf bin ich sehr stolz. Einige von ihnen sind Freunde, die jedes Jahr kommen, aber 99 Prozent wollten sich von mir verabschieden. Das werde ich nie vergessen.“



Tarquini gab im Vorfeld des WTCR-Rennwochenendes in Italien bekannt, dass er sich am Ende der Saison aus dem aktiven Rennsport zurückziehen wird. In seiner glänzenden Karriere gewann er zwei Tourenwagen-Weltmeisterschaften. Um seine Karriere zu huldigen, überreichte ihn sein Landsmann und Hyundai-Motorsport-Teamchef Andrea Adamo nach dem zweiten Rennen auf dem Podium eine Trophäe.

