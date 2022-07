Tiago Monteiro erlebte bei seinem Heimspiel in Portugal ein enttäuschendes Qualifying. Sein Teamkollege bei LIQUI MOLY Engstler, Attila Tassi, hat hingegen die Chance, das 100. Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zu gewinnen.

Tassi beendete das das Q2 auf dem neunten Platz, was gleichbedeutend mit der ersten Startreihe im Reverse-Grid-Rennen ist. Sein Timing ist dabei perfekt, denn jetzt hat er die Gelegenheit, das große Jubiläumsrennen des WTCR zu gewinnen.



Auf dem Stadtkurs von Vila Real, auf dem Tassi vor drei Jahren seine erste WTCR-Poleposition einfuhr, zeigte der Ungar mit Platz drei im ersten Qualifyingabschnitt sofort seine starke Pace. Anschließend sicherte er sich im Q2 mit Platz neun sein bestes Qualifyingergebnis der Saison.



„Endlich bin ich wieder in das Q2 gekommen. Das letzte Mal war in Pau – es scheint fast so, als würden mir Stadtkurse liegen“, sagte Tassi, der im zweiten Rennen in Frankreich ebenfalls aus der ersten Reihe startete. „Wir haben das Auto von Session zu Session stets verbessert und ich hatte das Gefühl, die Pace würde für Q3 reichen. Aber meine Runde im Q2 war nicht besonders gut und ich berührte auch die Mauer. Bei meinem zweiten Versuch habe im ersten Sektor zu viel Zeit verloren. Es hat dann auch nichts gebracht, dass ich im zweiten Sektor schneller war, es hat trotzdem nicht für Q3 gereicht. Dennoch ist der zweite Platz im Reverse-Grid-Rennen eine schöne Belohnung für die harte Arbeit. Dadurch haben wir eine gute Chance im Rennen. Allerdings bin ich auch ein bisschen enttäuscht, es nicht ins Q3 geschafft zu haben.“



Auch Tiago Monteiro hat bei seinem Heimspiel nicht viel gefehlt, um in das Q2 einzuziehen. Mit einem Rückstand von 0,042 Sekunden landete er am Ende auf Rang 13 und damit auf der letzten Position, die das Aus im Q1 bedeutet.



Der ehemalige Formel-1-Pilot und sein Team ließen nichts unversucht, doch trotz aller Bemühungen und insgesamt vier schnellen Runden im Q1 sollte es nicht für die Feel-Good-Story beim Heimspiel reichen. Schuld daran war wiedermal ein nicht ganz optimales Set-up für seinen Honda Civic Type R TCR.



„Wir sind nicht mit allzu hohen Erwartungen hierhergekommen, aber es nicht in das Q2 zu schaffen, ist trotzdem ziemlich frustrierend“, sagte Monteiro. „Ich hatte Probleme damit, den richtigen Rhythmus zu finden. Meine Crew bei LIQUI MOLY Engstler hat einen fantastischen Job gemacht. Sie haben die Reifen jedes Mal blitzschnell gewechselt und es mir so ermöglicht, vier schnelle Runden zu fahren. Ich glaube, dass hat außer uns niemand geschafft. Wahrscheinlich habe ich zu viel gepusht, aber ich musste Zeit herausholen, weil das Set-up nicht ganz optimal war. Wenn die Dinge auf so einer anspruchsvollen Strecke nicht perfekt laufen, ist es noch schwieriger. Dennoch sind wir froh, wieder hier zu sein und wir wollen den Fans eine gute Show bieten. Auf uns warten zwei spannende Rennen, da bin ich mir sicher.“

