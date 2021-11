Rob Huff war im Qualifying des Rennwochenendes in Italien der beste CUPRA-Fahrer. Doch glücklich ist der Tourenwagenmeister von 2012 damit noch lange nicht.

In seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición qualifizierte sich der Fahrer aus dem Team Zengő Motorsport auf dem Adria International Raceway auf Platz 15. Doch der Brite war nach dem Ausscheiden in Q1 sichtlich frustriert.



„Wir haben das Auto das ganze Wochenende über verbessert und am Ende waren alle vier CUPRA-Fahrer mit der Balance zufrieden. Wir haben viel am Set-up ausprobiert und sind jetzt mit dem Fahrgefühl zufrieden. Doch wir leiden momentan sehr unter dem Ausgleichsgewicht und der Balance of Performance. Das zusätzliche Gewicht ist auf solchen Start-Stop-Strecken wie dieser hier besonders schmerzvoll. Dennoch fühlte sich das Auto gut an und wir sind eine solide Runde gefahren. Ich kann froh sein, dass ich der beste CUPRA-Fahrer bin. Doch es gibt noch Raum für Verbesserungen, weswegen ich mit Platz 15 nicht zufrieden bin.“

