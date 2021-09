Jordi Gené möchte in der zweiten Saisonhälfte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 durchstarten.

Der Spanier kehrte in diesem Jahr nach einer längeren Auszeit in den Tourenwagensport zurück. Allerdings erreichte der Fahrer eines CUPRA Leon Competición aus dem Team Zengő Motorsport bisher nur selten die vorderen Punkteränge.



Doch Gené ist zuversichtlich, dass er das Blatt wenden kann, wenn die Saison im nächsten Monat mit dem WTCR-Rennwochenende in der Tschechischen Republik fortgesetzt wird.



„Wir verbessern uns von Rennen zu Rennen und kommen Schritt für Schritt nach vorne. Deshalb hoffe ich, dass wir am Ende der Saison bessere Resultate erzielen werden“, sagte Gené, dessen Rennwagen mit Goodyear-Reifen ausgestattet ist, im vergangenen Monat bei WTCR-Wochenende in Ungarn. „Wir kommen jedes Mal ein Stück näher an die Spitze heran, weshalb ich zuversichtlich bin, dass wir bald mehr Punkte für das Team holen können.“

