Gilles Magnus hat beim Rennwochenende in Italien gute Chancen den Titel in der WTCR-Trophy-Wertung zu gewinnen.

Die WTCR-Trophy ist die Meisterschaft für unabhängige Rennfahrer im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), die ohne direkte finanzielle Unterstützung einer Kundenrennmarke antreten. In diesem Jahr entscheidet sich der Titelgewinn zwischen Gilles Magnus und seinen Teamkollegen von Comtoyou DHL Audi Tom Coronel.



Vor dem vorletzten Rennwochenende auf dem Adria International Raceway beträgt der Vorsprung von Gilles Magnus auf seinen Teamkollegen 27 Punkte. Der Belgier war in bisher sieben Rennen in dieser Saison der erfolgreichste WTCR-Trophy-Fahrer.



Das Punktesystem unterscheidet sich zu dem der Gesamtwertung. In der WTCR-Trophy-Meisterschaft erhalten die fünf bestplatzierten Fahrer in einer absteigenden Skala Punkte nach folgendem Schema: 8-5-3-1. Für die schnellste Rennrunde und für das erfolgreichste Qualifyingergebnis gibt es noch einen extra Punkt.



Bence Boldisz aus dem Team Zengő Motorsport Drivers' Academy tritt ebenfalls als WTCR-Trophy-Fahrer an, allerdings hat er keine Chancen mehr auf den Titel. Beim Rennwochenende in Italien ist Nicola Baldan aus dem Team Target Competition das erste Mal für die WTCR-Trophy startberechtigt, nachdem er früher in der Saison bereits einen Wildcard-Einsatz hatte.







Auf dem Bild von links nach rechts: Magnus, Coronel und Boldizs

Ad

WTCR DAS ERSTE FREIE TRAINING IN DER ADRIA: MAGNUS VOR LOKALMATADOR TARQUINI VOR 41 MINUTEN

WTCR VIELE WEGBEGLEITER ZOLLEN GARBRIELE TARQUINI RESPEKT VOR 3 STUNDEN