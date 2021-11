Gilles Magnus wird das Reverse-Grid-Rennen beim von VTB präsentierten Rennwochenende in Russland von der Poleposition aus starten. Der Schlüssel dafür war eine mutige Entscheidung am Ende von Q2.

Nachdem er im ersten Freien Training auf einer trockenen Rennstrecke der Schnellste gewesen war, fiel ihm im nassen zweiten Freien Training die Pace. Am Ende beendete er die letzte Trainingssession auf Rang elf. Im Q2 entschied er sich für einen späten Wechsel auf einen frischen Satz Goodyear-Regenreifen und belegte am Ende der zehnminütigen Session Platz zehn. Damit startet er das erste Rennen von der Poleposition aus.



Neben ihn in der ersten Startreihe wird sein Landsmann und Teamkollege bei Comtoyou Audi Sport, Frédéric Vervisch stehen, der in der Meisterschaft auf Platz zwei liegt. Dessen Rivale um den Titel Yann Ehrlacher baute seinen Vorsprung im Qualifying um einen weiteren Punkt aus. Damit hat der Franzose vor den beiden finalen Rennläufen 2021 37 Punkte Vorsprung auf Vervisch. Damit muss der Belgier bereits im ersten Rennen abliefern, um die Titelentscheidung auf das zweite Rennen zu verschieben.



Das erste Rennen in Russland beginnt um 12:15 Uhr Ortszeit. Rennen 2 hingegen startet um 14:15 Uhr Ortszeit.

