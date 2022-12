Dominik Greinier, Teammanager von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, hat sich auf Social Media bei der Belegschaft des deutschen Teams für die Leistungen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2022 bedankt. Sowohl die Fahrer- als auch die Teammeisterschaft beendete man auf dem zweiten Platz.

Néstor Girolami fuhr lange Zeit um die Fahrermeisterschaft mit. In seinem Honda Civic Type R TCR erzielte er zwei Siege und drei Polepositions. Und auch sein Teamkollege, Esteban Guerrieri, der mit zehn Rennsiegen immer noch den Rekord für die meisten Siege im WTCR hält, hat es in dieser Saison auf das Podium geschafft.



Auf Facebook schrieb Greiner: "Eine unglaubliche Teamleistung von den Mädels und Jungs von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, sowohl an der Rennstrecke als auch im Büro. Dank ihrer fantastischen Arbeit und ihres Einsatzes sind wir sowohl in der Fahrer- als auch in der Teammeisterschaft Zweiter geworden."

