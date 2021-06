Publiziert 25/06/2021 Am 09:22 GMT | Update 25/06/2021 Am 09:22 GMT

Esteban Guerrieri wird das WTCR-Wochenende in Portugal als frischgebackener Vater antreten. Nach seinem Rückschlag im zweiten Rennen in Deutschland will er außerdem gestärkt zurückkommen.

Der Argentinier wurde im ersten Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife Vierter. Allerdings zwang ihn ein Problem vor der Einführungsrunde, aus der Boxengasse zu starten, wodurch er keine Chance mehr auf ein Podium hatte.



"Trotz der dreiwöchigen Pause war es eine sehr arbeitsreiche Zeit zwischen den Rennen, aber ich freue mich darauf, in Estoril wieder auf die Strecke zu gehen", sagte Guerrieri. "Ich habe gute Erinnerungen an diese Strecke, da ich hier früher schon gewonnen habe, und auch wenn das schon eine Weile her ist, erinnere ich mich, dass das Streckenlayout für gute Zweikämpfe sorgt.“



"Das Problem kurz vor Start des zweiten Rennens in Deutschland war ein kleiner Rückschlag, aber es ist auch eine Chance, gemeinsam als Team stärker zu werden. Jetzt wollen wir ein fehlerfreies Wochenende hinlegen und direkt zurückschlagen."



Guerrieri gewann 2009 ein Rennen der Superleague-Formula auf dem Circuito do Estoril, während sein Held Ayrton Senna 1985 beim Großen Preis von Portugal seinen ersten Sieg in der Formel 1 errang.

WTCR SO LÄUFT DAS WTCR-WOCHENENDE IN PORTUGAL AB VOR 18 STUNDEN

WTCR ERINNERUNGEN AN DIE FORMEL 1 KEHREN ZURÜCK: TARQUINI MACHT SICH BEREIT FÜR PORTUGAL VOR 18 STUNDEN