Tom Coronel ist beim Langstrecken-Rennen der TCR Südamerika an diesem Wochenende nicht der einzige Vertreter aus dem FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR).

Auch Esteban Guerrieri reist nach Curitiba in Brasilien, um dort in einem Honda Civic Type R TCR am 160-Kilometer-Rennen teilzunehmen.



Der Argentinier wird zusammen mit José Manuel Sapag für das Team Squadra Martino antreten. Sapag absolvierte in der vergangenen Saison einige Wildcard-Einsätze im WTCR. Coronel hingegen wird für das Cobra-Racing-Team hinter dem Steuer eines Audi RS 3 LMS Platz nehmen.



Momentan führt Pepe Oriola, der in einem W2 Racing Civic antreten wird, die Meisterschaft in der TCR-Südamerika an. Der Spanier ist 2018 WTCR-Rennsieger im CUPRA geworden.

