Esteban Guerrieri, der Fahrer mit den meisten Rennsiegen im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR und ein angesehener Online-Rennfahrer, hat die Rückkehr des E-Sport WTCR begrüßt.

Der Honda-Pilot, der für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport an den Start geht, ist seit langem im Simracing aktiv und nutzt den virtuellen Wettbewerb, um sich fit zu halten.Nach der Bestätigung eines dreimaligen E-Sport WTCR Shoot-Out im Vorfeld der fünf Runden umfassenden Meisterschaft sagte das argentinische Ass: "Für mich kann der Rennsport überall stattfinden, auf der Rennstrecke oder im Simulator hinter dem Computer. Aber die Tatsache, dass man Rennen fährt, fordert einen auf die gleiche Art und Weise heraus. Der mentale Fokus, die Intensität, der Druck des Wettbewerbs, was auch immer man tun muss, um schnell und konstant zu sein, es ist die gleiche Herangehensweise für Rennen auf der Strecke oder im Simracing. Das ist großartig und gefällt mir sehr gut."Guerrieri fuhr fort: "Es ist gut für jeden, der sich messen und das Gefühl von Wettbewerb haben will. E-Sport WTCR ist eine großartige Möglichkeit, dies auf hohem Niveau zu tun, und ich habe die Meisterschaft, die wir 2020 mit den Simracern ausgetragen haben, wirklich genossen, weil es wirklich schwierig war, mit ihnen mitzuhalten."Klicken Sie HIER , um mehr über den neu gestaltete E-Sport WTCR und die 10.000 € Preisgeld zu erfahren.