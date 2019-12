Guerrieri gratuliert Michelisz zum WTCR-Titel und will Revanche

ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Pilot Esteban Guerrieri war gestern in Malaysia einer der Ersten, der Norbert Michelisz zum Titelgewinn im von OSCARO präsentierten FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR gratulierte.

Guerrieri, der einen Honda Civic Type R TCR fährt, verlor den Kampf um den Titel beim dramatischen 30. und letzten Saisonrennen auf dem Sepang International Circuit.



"Glückwunsch diesem Kerl", sagte Guerrieri bei der Pressekonferenz nach dem Rennen am Sonntagabend."Ich kenne ihn gut. Er ist ein sehr netter Typ und ein schneller Fahrer. Weil ich ihn persönlich sehr mag, freue ich mich wirklich für ihn. Es war ein toller Kampf, der mir das ganze Jahr lang viel Spaß gemacht hat."



"Was heute betrifft... so ist das Leben. Ich freue mich, dass ich hier sitzen kann und um ein Welttitel kämpfen konnte. Dafür bin ich dankbar."



"Azcona hat mich hinten getroffen und aufs Gras geschickt. Danach war mein Kühler voller Gras, daher musste ich in die Box fahren, um es entfernen zu lassen. Ich habe alles gegeben und hatte an diesem Wochenende bei den Bedingungen viel Spaß. Bis zur letzten Runde des dritten Rennens hat es Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit hatte. Natürlich bin ich etwas traurig, dass ich die Meisterschaft nicht gewonnen habe, aber es gibt immer eine Revanche."

