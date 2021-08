Esteban Guerrieri hat mit Punkteplatzierungen in den beiden Läufen beim WTCR-Rennen von Ungarn sein vorab gestecktes Ziel erreicht.

Im vergangenen Jahr errang Esteban Guerrieri auf dem Hungaroring zwei Siege. In diesem Jahr aber musste sich der Ungar beim Comeback des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTC) vor tausenden seiner heimischen Fans mit zwei achten Plätzen zufriedengeben.



"Es war bezogen auf die Pace nicht das beste Wochenende", so Guerrieri. "Aber wenn man bedenkt, dass wir für beide Rennen eine schlechte Startposition hatten, würde ich sagen, dass wir einen recht positiven Sonntag hatten, an dem wir zweimal von Startplatz 12 losgefahren sind und zwei achte Plätze erreicht haben."



"Es war wichtig, einen guten Start zu haben und dann die Position zu halten. Das hat beide Male ganz gut funktioniert, auch wenn wir in Rennen 1 noch weit davon entfernt waren, eine gute Balance im Auto zu haben. In Rennen 2 haben wir es etwas besser gemacht und konnten bis zum Schluss eine gute Pace halten, um einige gute Punkte zu holen. Das war unser Ziel an diesem Wochenende war", so der Honda-Pilot von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

WTCR Jessica Bäckman macht im WTCR einen “Schritt nach vorne” VOR EINER STUNDE

WTCR VERNAY: VOM GEJAGTEN ZUM JÄGER GESTERN AM 11:06