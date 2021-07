Esteban Guerrieri versucht, die Zusatzgewichte für Honda im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) positiv zu sehen.

Die vier von Goodyear ausgerüsteten Civic Type R TCR, die an diesem Wochenende im Motorland von Aragon im Einsatz sind, werden 60 Kilogramm mehr Ausgleichsgewicht tragen. Zusätzlich wird das Gewicht zur Angleichung der Leistung von zehn auf 20 Kilogramm erhöht.



Das bedeutet, dass die japanischen Autos in Spanien 70 Kilogramm schwerer sein werden als in Deutschland und Portugal. Guerrieri möchte dies nutzen, um zu sehen, inwieweit sich das Auto seit der Saison 2020 verbessert hat.



„Es war ein bisschen frustrierend, dass wir die Chancen, die wir bei den ersten beiden Runden gehabt hatten, nicht voll ausnutzen konnten. Darauf wird es dieses Wochenende ankommen, denn es wird sehr schwierig werden“, sagt der Argentinier Guerrieri. „Aragon war im vergangenen Jahr keine gute Strecke für den Honda Civic Type R TCR gewesen. Aber wir haben seither viel gelernt und haben das Gefühl, dass wir das Auto in dieser Saison deutlich besser verstanden haben. Die Parameter werden auch die gleichen sein wie bei unserem ersten Besuch im vergangenen Jahr, da wir das maximale Ausgleichsgewicht tragen. Es wird eine gute Referenz sein, um zu sehen, ob wir uns verbessert haben.“

